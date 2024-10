Olivier Vandendriessche (LVP) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “Relaties op positieve manier gebruiken bij mijn mandaat”

Olivier Vandendriessche (49) woont met vrouw Véronique en de drie kinderen langs de Burgweg in Oostvleteren. Momenteel maakt hij deel uit van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen het OCMW . Hij is ook lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) en bestuurslid van Unizo. “Van opleiding ben ik ingenieur bouwkunde en landmeter-expert. Ik heb een studiebureau Onroerende Goederen. Hierdoor kom ik veel in contact met overheidsinstanties, bedrijven, investeerders, zelfstandigen, aannemers, landbouwers en verenigingen. Deze relaties hoop ik op een positieve manier te gebruiken bij mijn mandaat in de gemeenteraad”, aldus Olivier Vandendriessche, die 197 stemmen behaalde.