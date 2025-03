Olivier Bodyn (42) benoemd tot ere-gemeenteraadslid in Knokke-Heist: “Hoop er volgende legislatuur weer bij te zijn”

Olivier Bodyn (42) is benoemd tot ere-gemeenteraadslid in Knokke-Heist. De gemeenteraad zette daarvoor het licht op groen. Bodyn was ruim twaalf jaar gemeenteraadslid, maar nadat zijn partij Gemeentebelangen naar de oppositiebanken werd verwezen kwam daar een einde aan.

Olivier Bodyn is een bekend gezicht in de kustgemeente. Niet alleen omwille van zijn politiek engagement, maar bovenal als zaakvoerder van Wijnen Bodyn in de Polderstraat – waar je zowel kan degusteren als kopen. Nu is hij dus benoemd tot ere-gemeenteraadslid. De 42-jarige man was persoonlijk aanwezig toen de gemeenteraad daar goedkeuring voor gaf.

“Ik hoop in de volgende legislatuur opnieuw mijn plaatsje in de gemeenteraad in te nemen”, zegt Bodyn, die ook nog een dankwoordje kreeg van zijn partijgenoten van Gemeentebelangen.

(MM)