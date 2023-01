Olivia Masselin wordt nieuwe schepen van Houthulst

Vanavond neemt Olivia Masselin (Vooruit) de fakkel over van partijgenoot Peter Van Ryckegem, en wordt daarmee de nieuwe schepen van Houthulst. Ze krijgt de bevoegdheden dierenwelzijn, milieu, onderwijs en duurzaamheid onder haar vleugels. “Met het Burgemeestersconvenant ligt er nog heel wat werk op de plank”, zegt ze.

De schepenstoelendans in de Vooruit-fractie begon vrijwel meteen na de verkiezingen. Hoewel CD&V met dertien van de eenentwintig zetels een absolute meerderheid behaalde, besliste de partij van burgemeester Joris Hindryckx om toch een coalitie aan te gaan met de toenmalige SP.A, die nochtans slechts twee zetels haalde in de verkiezingen. Aanvankelijk zou lijsttrekker Nico Stroobant de volle zes jaar het socialistische schepenpostje invullen, maar toch kwam er een regeling uit de bus waarbij de tweede verkozene Peter Van Ryckegem het eerste jaar schepen zou worden.

Nico Stroobant zou dan de volgende vijf jaar in het schepencollege zetelen. Eind november 2019 kondigde Stroobant echter onverwacht zijn ontslag aan uit de gemeenteraad. Hij werd opgevolgd door Olivia Masselin. Door het ontslag kwam de regeling op de helling te staan, maar uiteindelijk hees CD&V Vooruit toch weer mee aan boord.

Samenwerken

“Nadat Joris zei dat ze verder wilden met ons hebben Olivia en ik samen gezeten”, vertelt Peter Van Ryckegem (60). “Olivia vroeg of ze ook een kans kreeg om een uitvoerend mandaat uit te oefenen en dan zijn we overeengekomen dat zij de laatste twee jaar ging doen. Zij is veel jonger dan ik en we moeten ook denken aan de partij die vooruit moet. We zijn ook maar met zijn tweeën, dus moeten we wel samenwerken.”

Voor Van Ryckegem is het geen afscheid van de politiek. “Ik blijf gemeenteraadslid en voorzitter van Vooruit Houthulst. Of ik in 2024 opnieuw op de lijst zal staan werd nog niet besproken, maar dan zal het wel eventueel als lijstduwer zijn”, zegt de kinesist uit Jonkershove, die tevreden terugkijkt op vier jaar als schepen.

Zwerfkatten zijn nog steeds een probleem, maar we zijn daar volop mee bezig

“Het is een aangename sfeer in het schepencollege. Wat we wilden realiseren hebben we in grote mate kunnen doen. Belangrijk voor ons was een hondenloopweide en we hebben er nu twee. Naast de hondenloopweide in Jonkershove is er langs het Beukelpad nog één bijgekomen. In Merkem en Klerken is er ook vraag naar een hondenloopweide, maar dat is nu dus iets voor Olivia.”

Peter Van Ryckegem is ook trots op het zwerfkattenbeleid dat hij als schepen van Dierenwelzijn uitstippelde. “In 2021 hebben we 87 katten gepakt, waarvan er zes zieke geëuthanaseerd werden. De rest werd gecastreerd of gesteriliseerd en weer vrijgelaten op de plek waar we ze gevangen hadden. In de vorige legislatuur konden we maar 17 katten vangen. Zwerfkatten zijn nog steeds een serieus probleem, maar we zijn daar volop mee bezig.”

Naast dierenwelzijn en onderwijs wordt ook klimaat en duurzaamheid een bevoegdheid van de socialistische schepen. “Het burgemeestersconvenant zal volledig voor Olivia zijn”, zegt Peter Van Ryckegem. “Wat we wel al gedaan hebben is de boomactie. 486 inwoners vroegen een boom om in hun tuin te planten.”

Tekenacademie

Olivia Masselin (44) stond op de tweede plaats op de SP.A-lijst van Houthulst tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Ze groeide op in Klerken maar woont nu met haar partner Steven Segier en hun kinderen Lars en Rune in Houthulst. Op 19 december legde ze voor de eerste keer de eed af als gemeenteraadslid en drie jaar later mag ze zich al schepen noemen. “Het zal een uitdaging zijn om de goeie werking verder te zetten”, zegt Olivia, die lesgeeft in school voor bijzonder onderwijs De Klaproos in Zillebeke.

Als gemeenteraadslid voor een meerderheidspartij kwam ze nog niet voor in de debatten op de gemeenteraad, maar als schepen zal ze nu wel uit haar pijp moeten komen. “Het zal inderdaad een groot verschil zijn voor mij, maar ik kan alleen maar mijn best doen”, zegt Olivia. “Op onderwijs is er al een basis gelegd, dat is ook belangrijk voor mij want ik sta zelf in het onderwijs. Onze droom is een tekenacademie in de gemeente. We zijn aan het kijken voor een nieuwe locatie, eventueel in samenwerking met Poperinge en Diksmuide.”