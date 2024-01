Officieel: Gert Verhulst wordt ereburger van Koksijde

Maandagavond besliste de voltallige gemeenteraad unaniem om Gert Verhulst de titel van ereburger van Koksijde toe te kennen. Je kent hem als televisieproducent, tv-presentator, acteur, zanger en niet in het minst oprichter van Studio 100. Hoewel Gert een rasechte Antwerpenaar is, koos hij toch voor Oostduinkerke als permanente vaste stek. Dit is alvast een mooi verjaardagscadeau, want op 24 januari viert Gert zijn 56ste verjaardag.

Gert Verhulst verkaste ruim 10 jaar geleden van Antwerpen naar een villa in Oostduinkerke. En dat hij zich daar goed voelt, steekt hij niet onder stoelen of banken. Met het reality-programma ‘De Verhulstjes’ zette hij niet alleen zijn villa in de Witte Burg in de kijker, maar ook de gemeente Koksijde. Zo werd ook ‘Annietje’ Deleersnyder van café Visserswelzijn in Oostduinkerke een beroemdheid. Gert kwam er graag over de vloer en engageerde haar als gastvrouw en kokkin in zijn programma ‘Gert Late Night’, op zijn boot.

“We zijn trots dat Gert ervoor koos om hier te komen wonen” – burgemeester Marc Vanden Bussche

“Gert is dus duidelijk goed geïntegreerd in onze gemeente”, redeneert burgemeester Marc Vanden Bussche. “Hij is regelmatig te zien in onze horecazaken en voor zijn programma’s put hij uit ons dagelijkse leven. We weten dat hij oorspronkelijk van Antwerpen is, maar we zijn trots dat hij er voor koos om hier te komen wonen. Hij maakte een succesverhaal van Plopsa, wat ook voor werk zorgde in de regio en een geweldige toeristische attractie is voor de Westkust. Hij is ook een mediamagnaat die ik zou durven vergelijken met John de Mol.”