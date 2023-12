NVAPlus bereid om vanuit de oppositie Moorslede bestuurbaar te houden

Ook de oppositiepartij NVAPlus heeft voor de gemeenteraad donderdagavond in Moorslede een extra agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad laten toevoegen. Net zoals de collega’s van PRO vraagt men de geheime stemming om de mening te kennen van de voltallige gemeenteraad.

Na de veroordeling door de correctionele rechtbank in Kortrijk heeft burgemeester Ward Vergote (Visie) in de pers verklaard dat hij zijn ambt als burgemeester verder zal uitoefenen. “Dit getuigt ons inziens opnieuw – voor de zoveelste maal – van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin en moreel besef”, reageert NVAPlus in een persbericht. “Moorslede wordt geleid door een burgervader die niet kan omgaan met integriteit en een functie die voorbeeldgedrag vereist.”

“Deze zaak zal blijven doorwegen op de gemeentelijke werking en uitstraling. Daarenboven tast een blijvend uitoefenen van het mandaat de geloofwaardigheid van de politiek en politici aan. Dit is niet het signaal dat we mogen geven aan de burgers.”

Duidelijkheid

NVAPLus richt zich ook tot STERK, dat in deze legislatuur een coalitie vormt met Visie. “Het is ons nog niet volledig duidelijk of STERK vindt dat een veroordeelde burgemeester kan aanblijven of niet?”, aldus NVAPlus. “Wat met zijn eigen collega’s binnen Visie? Wat is hun standpunt? Dit alles willen wij vanavond voor eens en altijd uitklaren.”

“Het is voor democratie of tegen democratie. Voor criminaliteit of tegen criminaliteit. Vanavond vraagt NVAPlus meer dan ooit de politieke moed om hier een duidelijk standpunt in te nemen. Sterk zijn vereist moed. NVAPlus gaf al een duidelijk signaal. Wij zijn bereid vanuit de oppositie de gemeente bestuurbaar te houden en gedoogsteun te leveren.”

“Via diverse mediakanalen hebben we begrepen dat STERK aan de burgemeester vraagt om zijn conclusie te trekken en daarmee het vertrouwen in Ward Vergote opzegt. Daarom vragen wij om op basis van voorgaande motivatie de geheime stemming om de mening te kennen van de voltallige gemeenteraad. Kan de burgemeester, veroordeeld voor belangenneming, aanblijven? Wij herhalen opnieuw: wat ons betreft moet hij aftreden.”