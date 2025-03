Nu toch milieuvriendelijke terrasverwarmers toegelaten in Veurne: “Beter voor ons toerisme”

Het theater dat oppositiepartij team8630 tijdens de gemeenteraad van Veurne opvoerde door bij heel wat agendapunten telkens een schorsing te vragen, viel niet bij iedereen in goede aarde. Er werd ook stevig gebakkeleid over heel wat items, zoals over de wijzigingen in het reglement voor horecaterrassen.

Al bij de start, bij het agendapunt over de vaststelling van het huishoudelijk reglement, legden Staf Sys en Wouter Vanlouwe van team8630 amendementen voor (onder meer respectievelijk over de beperkingen rond interpellaties en over verbodsbepalingen) die meteen tot discussie leidden en werden verworpen. Gemeenteraadsvoorzitter Jonas Bel merkte op dat het huishoudelijk reglement niet toeliet dat Wouter Vanlouwe de zitting filmde met zijn GoPro, maar Wouter lapte dat aan zijn laars. Team8630 vroeg om de haverklap om de zitting te schorsen. Voorzitter Jonas Bel vroeg dan beleefd of enkele minuten volstonden, wat aan oppositieraadslid Jan Verfaillie de reactie ontlokte: “wij schorsen zolang we willen”. Gepikeerd reageerde Jonas Bel dat hij als voorzitter de tijd bepaalde, en dat dit zo in het reglement stond.

De sfeer werd er niet beter op, ook niet toen het agendapunt over de aanpassing voor het reglement van de horecaterrassen aan bod kwam. Dat aangepaste reglement treedt vanaf 1 maart eerstkomend in voege. Het verbod op het plaatsen van verwarmingstoestellen op terrassen op openbaar domein vervalt. Enkel verplaatsbare, niet aan gebouwen bevestigde, verwarmingstoestellen zonder verbranding van fossiele brandstoffen of uitstoot van CO2 zijn toegestaan om terrassen te verwarmen.

Betuttelend

Raadslid Stefaan Devriendt (VoeVeurne) schetste de situatie: “Het voorstel om verwarmingstoestellen te mogen plaatsen kost de stad niks, en komt zowel van VoeVeurne, Yvan Devinck (Veurne Plus) als Julie Dedrie (team8630). Er is draagvlak voor: de horeca is enthousiast, niemand is ertegen, want een terrasje doen is een sociaal gebeuren, en hoe langer we de terrassen kunnen inzetten, hoe meer beleving en hoe beter voor ons toerisme. Ook Vlaams Belang vindt dat terrasverwarmers verbieden betuttelend is. Elektrische verwarmers zijn trouwens bijzonder efficiënt (je kunt ze activeren met een sensor en zo verspilling vermijden), en hebben weinig impact op het milieu.”

Wouter Vanlouwe (team8630) repliceerde: “Ons voorstel werd destijds van tafel geveegd vanwege het milieuconvenant. We gaan nu akkoord als jullie ons amendement onderschrijven waarin staat dat de horecaondernemer dan een contract moet afsluiten met een leverancier die uitsluitend groene stroom levert.”

Schadeclaims

Jan Verfaillie (team8630) voegde eraan toe: “En wat met de veiligheid? Elke bevolkingsgroep moet alle regels volgen in Veurne, de horeca niet! Niet-gekeurde verwarmingstoestellen? Geen probleem, geen goedkeuring nodig van de stad. Als er iets zou gebeuren kunnen we schadeclaims krijgen!”