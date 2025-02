Nu toch fietsers op het jaagpad langs de IJzer? “Even duurzaam als wandelaars”

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werd een dadingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg goedgekeurd rond het herstellen van het jaagpad langs de IJzer.

In juni 2024 tekende de stad Poperinge bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor het jaagpad langs de IJzer in Roesbrugge en Stavele. In de voorwaarden stond namelijk dat fietsers het pad niet mogen gebruiken. De stad wilde de vernietiging van die verleende vergunning voor werken aan het jaagpad. “Wij zagen als schepencollege niet in dat fietsende recreanten voor meer overlast zouden kunnen zorgen dan wandelaars. Wij wilden dus dat fietsers ook gebruik konden maken van het jaagpad”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Dading

De stad bereidt nu samen met de raadslieden van De Vlaamse Waterweg een dading voor, om een nieuwe vergunning aan te vragen.

Burgemeester Dejaegher: “In de nieuwe aanvraag wordt de mogelijkheid tot fietsen wel opgenomen. Poperinge trekt het lopende beroep tegen de vergunning in. De Vlaamse Waterweg legt voor de definitieve aanvraag eerst een verantwoordingsnota voor aan de stad, zodat wij als stad nog opmerkingen kunnen formuleren.”

Met een begeleidende brief vraagt De Vlaamse Waterweg een afzonderlijk besluit van de provincie met een inhoudelijk akkoord, zonder tot de dading toe te treden. De provincie wordt namelijk de toekomstige beheerder van het jaagpad. “We hopen op deze manier het dossier te deblokkeren. Fietsers zijn immers niet minder duurzaam dan wandelaars. Langs het jaagpad worden alle bruggen vernieuwd en verbreed. Een volledige verharding van het vijf kilometer lange traject tussen Roesbrugge en Stavele is wel niet meer van deze tijd”, besloot de burgemeester. Vanuit de oppositie kwamen er geen opmerkingen.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 31 maart.