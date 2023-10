Nog veel vraagtekens rond de lokale verkiezingslijsten: Met of zonder Vlaams Belang?

In Houthulst zijn er nog veel vraagtekens rond de lijsten die zullen meedoen aan de verkiezingen. Voorlopig lijkt de enige zekerheid dat Jeroen Vandromme lijsttrekker wordt van CD&V en dat de kleine partijen, zoals Open VLD en Lokaal 8650, die in 2018 met lege handen achterbleven, niet meer meedoen. De kans dat Vlaams Belang zich in de strijd gooit is wel groter, gezien er enkele weken geleden een startvergadering was.

Als we polsen bij burgemeester Jeroen Vandromme over de verkiezingsplannen van zijn partij CD&V, kan hij nog niet veel prijsgeven. “Of ik lijsttrekker zal zijn moet nog officieel bevestigd worden. Dat is wellicht mogelijk, maar we hebben die stemming nog niet gedaan. Het staat in de sterren geschreven dat dit dus wel de bedoeling is, maar een officiële bevestiging kan ik nog niet geven omdat we nog niet zo ver zijn in ons proces van lijstvorming. Ik vermoed dat dit in de loop van volgende maand zal landen. Wij zijn nu bezoeken aan het doen bij de mensen die vorige keer op de lijst gestaan hebben. Als dat afgerond is, gaan we op zoek naar nieuwe kandidaten. Dat is onze traditionele manier van werken. We proberen altijd onze nieuwe kandidaten te hebben tegen het einde van het jaar.”

N-VA met eigen lijst

Belangrijkste uitdager wordt wellicht opnieuw N-VA, maar ook bij die partij zijn er nog geen knopen doorgehakt. “Zoals de voorbije twee gemeenteraadsverkiezingen zal N-VA Houthulst met een eigen lijst opkomen voor de verkiezingen”, zegt fractieleider Filip Vanhevel. “En zoals de voorgaande keer zijn de kandidaten opnieuw een goede mix van enthousiasme en ervaring. Of ikzelf opnieuw of iemand anders van onze partij de lijst zal trekken, is nog niet bepaald. Dat zal in de komende maanden wel gebeuren.”

Vooruit gaat apart

In 2018 werd SP.A, het huidige Vooruit, met twee verkozenen meegetrokken aan boord van de meerderheid met CD&V. Van een kartellijst met hun trouwe coalitiepartner is er in 2024 echter geen sprake. “Er zijn geen plannen om samen met een andere lijst samen te gaan voor de verkiezingen. Vooruit gaat dus apart naar de verkiezingen”, zegt schepen Olivia Masselin. “Er werd nog niet beslist wie op nummer 1 zal staan op onze lijst. Ook over de andere plaatsen werden nog geen beslissingen genomen.”

Vreemde eend in de bijt

In 2018 namen er maar liefst zes lijsten deel aan de verkiezingen in Houthulst. Drie daarvan veroverden geen enkele zetel, zoals Open VLD, dat op slecht 6,3% van de stemmen strandde. Toenmalig lijsttrekker Stefaan Vansevenandt zegt nu echter geen plannen te hebben om weer aan de verkiezingen deel te nemen. “Wegens tijdsgebrek door professionele redenen ben ik sinds 2020 niet meer politiek actief”, verklaart Stefaan Vansevenandt. Een andere vreemde eend in de bijt was de lijst LOKAAL8650 met lijsttrekker Filip Deroo, die eigenlijk een afsplitsing was van Open VLD. Met 5,4% van de stemmen bleef de lijst evenwel onder de kiesdrempel. “Een terugkeer van de lijst zal er niet inzitten aangezien ik ondertussen verhuisd ben naar Diksmuide”, zegt Filip Deroo via de telefoon. Ten slotte had je ook IK, de eenmanslijst van Klerkenaar Roland Declerck, die met 90 stemmen 1,3% van de kiezers wist te overtuigen, maar ook hij laat weten dat die stunt niet voor herhaling vatbaar is.

opstartvergadering

In 2018 had Vlaams Belang geen lijst in Houthulst, maar daar zou in 2024 wel eens verandering in kunnen komen. “Een tweetal weken geleden hadden we een opstartvergadering, maar dat is eigenlijk een vrijblijvende infovergadering waar ik uitleg hoe het in zijn werk gaat en wat een afdelingsbestuur precies inhoudt”, zegt Sam Weyts, provinciaal secretaris van Vlaams Belang West-Vlaanderen. “Daar zijn we dus in opstart maar ik kan nog niet garanderen dat we daar zullen opkomen. We kijken hoe het verder evolueert. De meeste mensen denken graag wat na voor ze een engagement aangaan.”