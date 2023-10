Nog geen witte rook uit schoorsteen van Oudenburgse stadhuis: “Beslissing wie burgemeester wordt valt eerstdaags”

Anthony Dumarey (Open VLD) is tot op dit moment nog steeds burgemeester van Oudenburg. Op 19 september had Dumarey aangekondigd om op 2 oktober een stap opzij te zetten als burgemeester. Nu pas werd een voorstel overgemaakt aan de coalitiepartners N-VA en Vooruit. “Die zullen nu heel snel beslissen”, zegt de burgemeester.

Begin september kwam de positie van burgemeester Anthony Dumarey in het gedrang na het forensisch rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging. Na een emotionele besloten gemeenteraad op maandag 18 september, waar de burgemeester heel wat vragen moest beantwoorden, besliste hij een dag later om op 2 oktober een stap opzij te zetten als burgemeester. Dat liet hij weten via een emotionele brief op Facebook. Dat gebeurde echter tot op vandaag nog niet.

“We zouden samen met de huidige coalitiepartners bekijken hoe de opvolging kan gebeuren”, vertelt Dumarey. “Alleen neemt dat iets meer tijd in beslag dan verwacht. Vandaag (dinsdag 3 oktober, red.) hebben we een voorstel overgemaakt aan N-VA en Vooruit. Zij gaan zich nu over dat voorstel buigen en ten laatste overmorgen zullen ze al dan niet hun akkoord geven.”

Windstil

Er lijkt dus eindelijk duidelijkheid aan te komen over wie de volgende burgemeester van Oudenburg wordt. De inwoners stelden zich vragen omdat het windstil leek bij de fractie Open VLD en de twee andere coalitiepartners. “Tot er een nieuwe burgemeester is blijf ik sowieso op post”, vervolgt Dumarey. “Vermoedelijk zal ik nog zo’n maand burgemeester blijven en ik zal dus in de gemeenteraad van volgende week woensdag zetelen als burgemeester. Er zijn immers nog enkele administratieve zaken die moeten doorlopen worden alvorens de nieuwe burgemeester de eed zal kunnen afleggen bij de gouverneur.”

Voorlopig nog geen witte rook dus uit de schoorsteen van het Oudenburgse stadhuis. “Ik zal me ook de komende maand inzetten zoals een burgemeester dat moet doen. In juni neem ik dan een beslissing of ik volledig uit de politiek stap of niet. Ik krijg heel veel schouderklopjes van inwoners van Oudenburg die me de vraag stellen nog eens op te komen tijdens de volgende verkiezingen. Dat doet heel veel deugd. Na een bezinningsperiode ga ik daarover beslissen. Ik vind nog steeds dat ik recht in mijn schoenen sta”, aldus de burgemeester.