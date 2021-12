Nog geen duidelijkheid over 100 dagen in Roeselare, er wordt rekening gehouden met alternatief

Er komt eerstdaags duidelijkheid over de viering van de 100 dagen in Roeselare. Die staat normaal in januari gepland. De editie van dit jaar is nog niet afgelast, maar de stad houdt rekening met een alternatief scenario, zoals vorig jaar.

In januari vieren zesdejaars in Roeselare naar goede gewoonte dat ze nog maar 100 dagen te gaan hebben in het middelbaar onderwijs. “Vorig jaar is dit mooi moment echter in het water gevallen door de coronasituatie. Is er voor de editie dit jaar een plan van aanpak? Is er momenteel een organiserend comité aangeduid? Denkt de stad al aan een plan B als de situatie een traditionele 100 dagen niet toelaat?”, vroeg Justine Pillaert (N-VA) zich af.

Schepen Dirk Lievens (CD&V): “Het is iets dat leeft bij de jongeren. We hebben een plan van aanpak, net zoals er een organiserend comité aangeduid is waarbij we al verschillende keer samenzaten. We hebben zeker een plan B als de traditionele situatie niet kan plaatsvinden. Daarover volgt binnenkort meer info.”