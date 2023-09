Nog geen beslissing over verder doven openbare verlichting in Wervik

Het schepencollege van Wervik nam nog geen beslissing over het niet langer doven van de openbare verlichting. “Wat de financiële impact hiervan zal zijn, weten we nog niet”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Er is aan Fluvius extra informatie gevraagd en dat wordt momenteel verwerkt door onze diensten.”

De burgemeester kondigde tijdens een extra gemeenteraad in augustus aan dat de evaluatie over het doven van de openbare verlichting er vroeger komt dan voorzien in november. De openbare verlichting wordt gedoofd van middernacht tot vier uur, uitgezonderd vrijdag- en zaterdagnacht. Of in totaal dus twintig uur per week. Op de gewestwegen blijft de openbare verlichting ’s nachts branden.

“Verlichting niet langer doven”

Tijdens de gemeenteraad vroegen zowel Nino D’Hellem (Team 2030) als Jari Denorme (N-VA) om de openbare verlichting niet langer te doven. Acht gemeenten in onze provincie namen ondertussen al de beslissing om de straatverlichting volledig te laten branden. “Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters roept steden en gemeenten op om de straatverlichting opnieuw aan te zetten”, zegt Nino.

“Zeker nu de donkere herfst- en wintermaanden eraan komen, is voldoende zichtbaar essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Ik denk voor onze stad en in het bijzonder voor de veiligheid en veiligheidsgevoel bij de burger dat dit nu eindelijk mag gebeuren.”

Financiële consequenties afwegen

“Het is natuurlijk gemakkelijk voor de hogere overheden om hiervoor op te roepen zonder dat ze moeten betalen”, reageert de burgemeester op de vraag van de minister. Youro Casier gaf ook de stand van zaken over de verledding en de installatie van nieuwe armaturen waardoor de openbare verlichting kan worden gedimd. “Begin september zaten we aan 26,7 procent verledding”, klinkt het. “We willen de verledding op heel ons grondgebied versnellen tegen 2028, in de plaats van 2030.”

Normaliter neemt het schepencollege dus de komende weken een beslissing over het al dan niet doven van de openbare verlichting. “De burger vraagt dit niet langer te doen”, benadrukt Jari Denorme. “We zeggen niet neen, maar moeten er ons eerst bewust van zijn welke financiële consequenties dit te weeg brengt”, besluit de burgemeester.