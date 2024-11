Nog geen beslissing over paaltjes in de Devloostraat: “Uitgesteld tot volgende gemeenteraad”

De beslissing over het al dan niet behouden van de paaltjes die tijdelijk werden geplaatst in de Devloostraat in Vleteren, werd uitgesteld tot de volgende gemeenteraad van maandag 23 december.

Sinds de aanleg van het tweede deel van de Edmond Devloostraat kreeg het gemeentebestuur regelmatig opmerkingen over de verkeersveiligheid in de wijk. Hoewel dit onderwerp al eerder werd besproken in de verkeerscommissie, konden er tot september nog geen aanpassingen worden doorgevoerd, omdat de definitieve oplevering van de wijk nog niet was afgerond.

De recente werken aan de N8 zorgden echter voor een toestroom van sluipverkeer in de Edmond Devloostraat. Om de veiligheid te waarborgen, besloot het schepencollege op korte termijn maatregelen te nemen door paaltjes te plaatsen, zodat enkel plaatselijk verkeer nog toegang heeft tot de wijk. Dit heeft voor een veiligere omgeving gezorgd, maar de reacties hierop zijn verdeeld.

Testperiode

“Deze verkeersmaatregel was ook een testperiode om deze maatregel definitief te maken nà de werken op de N8. Nu de werken aan de N8 bijna afgerond zijn, moeten we als gemeentebestuur beslissen of de paaltjes blijven staan of weer verwijderd worden”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Hiervoor werd een bevraging georganiseerd onder de bewoners. 56 Bewoners, of 66%, reageerde hierop. “De meningen zijn erg verdeeld. Pas deze middag kwamen de laatste enquêtes binnen, en er is daar heel wat leeswerk aan. Daarom stel ik voor de bespreking en beslissing uit te stellen tot de volgende gemeenteraad”, aldus de burgemeester.

Franky Pluym (Vleteren Actief) stelde dat de controverse (vooral op sociale media, red.) zo groot was omdat de bewoners niet wisten dat het om een tijdelijke maatregel ging. “Die paaltjes verdelen de wijk letterlijk in twee. Vandaar ook de tweedracht. Ik hoop op een compromis dat voor iedereen aanvaardbaar is”, zei Pluym.

Herbruikbare bekers

Na de paaltjesdiscussie waren herbruikbare bekers het volgende agendapunt. De Jeugdraad kocht 4.000 bekers aan met hun eigen kassa. De Vleterse jeugdverenigingen kunnen deze gratis huren maar staan zelf in voor het afwassen, hiervoor krijgen ze steeds tijd tot drie werkdagen na het evenement. Ze kunnen, indien ze dat wensen, gebruik maken van de afwaskeuken op werkdagen tegen de kostprijs van 40 euro per dag.

De bekers, 8 bakken van 500 bekers, staan gestockeerd in De Sceure, het reserveren, afhalen of terugbrengen gebeurt steeds via de jeugddienst. Er kunnen 3.500 bekers of 7 bakken in één keer worden gehuurd. Eén bak wordt steeds behouden om telkens aan te vullen.

Franky Pluym stelde dat men dergelijke bekers goedkoop kan aankopen via internet. “Wie tweemaal huurt, is goedkoper af door er zelf te kopen.” Schepen Bram Coppein (LVP) antwoordde dat het reglement werd opgesteld door de Jeugdraad, en het in vergelijking met andere verhuurpunten, redelijk goedkoop is. Per kapotte of niet teruggebrachte beker wordt 1 euro in rekening gebracht die rechtstreeks moet worden overgeschreven naar de rekening van de Jeugdraad.

“Fenomenale burgemeester”

In naam van Vleteren Actief bedankte Kristof Dejonckheere ook afscheidnemend burgemeester Stephan Mourisse voor al die jaren. “U was een fenomenale burgemeester, ondanks de private problemen en een zeer druk notariaat. De gemeente Vleteren zal nog vele jaren de vruchten dragen van uw werk”, aldus Dejonckheere. Na het applaus bedankte de burgemeester op zijn beurt de zes andere raadsleden, voor wie het de laatste gemeenteraad was.