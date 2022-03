Noëlla Wauters (60) nieuw gemeenteraadslid voor LDD in Middelkerke

Door het ontslag van Bianca Ryckewaert neemt Noëlla Wauters haar plaats als gemeenteraadslid in. Noëlla Wauters zetelde al in de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening en is de eerste opvolger voor Lijst Dedecker.

Noëlla Wauters werd geboren op 26 december 1961 in Oudergem. In 1961 kwamen ze voor het eerst naar Westende met de caravan. Twee jaar later kochten haar ouders een huis in Westende-Bad dat werd ingericht als vakantiehome voor kinderen. Iedere schoolvakantie en ook tijdens het weekend kwam ze naar Westende en op twaalfjarige leeftijd is ze er in 1973 definitief komen wonen.

Fusie maakte indruk

Ze begon haar politieke loopbaan door toedoen van Chris Niville. “ Lijst Dedecker had nog iemand tekort en ik had ooit tegen Chris gezegd dat ik het wel zag zitten om me te engageren in de politiek. Ik had als kind de fusie van Westende en Middelkerke in 1971 en 1977 meegemaakt en deze verandering is mij altijd bijgebleven”, legt Noëlla uit.

“Ik weet dat Bianca het moeilijk heeft met haar afscheid en ik heb de intentie om contact met haar te houden. Ze zal misschien, als haar gezondheid het toelaat, opnieuw kandidaat zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ze zit reeds twintig jaar in het vak en overal waar ze iets kon doen, stond ze klaar. Met veel respect zal ik haar opvolgen en proberen het even goed te doen. Ik aanzie het als een grote eer dat ik Bianca mag opvolgen. Dit is een heel bijzonder moment voor mij”, zegt Noëlla.

“Ik heb een Immokantoor in Westende-Bad en ruimtelijke ordening interesseert me daardoor beroepshalve. ik wil me niet alleen inzetten voor de inwoners, maar ook voor de mensen die op vakantie komen naar onze kustgemeente. Ik hecht heel veel waarde aan vernieuwing en duurzaamheid, maar ook aan groei en toekomstperspectief, zodat het welzijn voor iedereen in de gemeente wordt vergroot. Daarom wil ik ook actief zijn op het sociaal- en maatschappelijk domein.”

(PG)