Nobel voorstel van Groen komt vier maanden te laat

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar komen er al zeker stemburelen in de woonzorgcentra Elckerlyc in Wevelgem, Het Gulle Heem in Gullegem en lokaal dienstencentrum Martha naast woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele. Naast de inwoners in de drie rusthuizen zullen er ook buurtbewoners kunnen gaan stemmen.

“We namen die beslissing in juli tijdens het schepencollege”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “In die stembureaus zal er plaats zijn voor minstens 150 tot maximum 800 kiezers. Vermits er volgend jaar geen opkomstplicht meer is, is het systeem van volmachten dan ook anders. Een volmacht zal bijvoorbeeld nog kunnen om medische redenen of omdat men op reis is”, klinkt het.

“Dat we stembureaus voorzien in de rusthuizen is een voordeel voor de bewoners die minder mobiel zijn. En als er volk uit de buurt komt stemmen, dan zal er ook interactie zijn met de buurtbewoners”, vertelt de burgemeester.

Persmoment

Daags voor de gemeenteraad van donderdagavond pakte het schepencollege uit met een persmoment. Niet zomaar, want de oppositiepartij Groen diende een voorstel in om stembureaus in te richten in drie woonzorgcentra. “Als democraten moeten we die bewoners ook de kans geven om hun stem uit te brengen”, aldus Carlo De Winter. “Oudere mensen kennen soms nog de verhalen over de strijd voor stemrecht en willen dan ook graag hun stemrecht gebruiken. Als ze zelf naar het stemhokje kunnen gaan, dan willen ze dat ook graag doen. Het is voor hen niet zo gemakkelijk om zich te verplaatsen naar een stemlokaal op honderden meters afstand”, meent De Winter.

“Een stembureau in een woonzorgcentrum en/of in een lokaal dienstencentrum zorgt voor de nodige animo. Het kan de aanleiding bieden om over lokale politiek te praten en te discussiëren, de bewoners en hun bezoekers kunnen uitkijken naar de verkiezingen”, klinkt het.

“Dat voorstel wekte bij ons irritatie op”, reageert de burgemeester. “Misschien lezen ze bij Groen de beslissingen van het schepencollege niet. Ik vind dat toch wel straf”, besluit de burgemeester. (EDB)