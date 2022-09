Nina Bonduelle nieuw raadslid voor Open VLD in Poperinge

In de gemeenteraad van komende maandag zal Nina Bonduelle (34) uit Watou de eed afleggen als nieuw raadslid. Zij is de opvolgster van Dries Delannoy, die zijn ontslag indiende. “Ik wil mij vooral inzetten voor de dorpen en de jonge gezinnen”, vertelt ze.

Nina Bonduelle werd geboren in Ieper op 14 juni 1988. Haar ouders Rik Bonduelle en Regine Deschilder (+) baatten café De Kikker uit in Watou. “Ik heb twee broers: Ian en Ethan”, schetst Nina haar privéleven. “Mijn vader baat nog steeds het café uit. De lagere school volgde ik in Watou en daarna trok ik naar het OLVi in Poperinge, waar ik in het middelbaar Technisch Wetenschappen studeerde. In de Howest in Brugge behaalde ik het diploma Medisch Laboratorium Technoloog. Daarna kon ik onmiddellijk aan de slag in het UZ Gent. Ik werk er als laborante pathologie. Ik doe vooral weefselonderzoek om bijvoorbeeld kankers op te sporen. Dagelijks pendel ik met de trein naar mijn werk”, vertelt het nieuwe gemeenteraadslid in spe.

Sociaal geëngageerd

Nina is getrouwd met Elewaut Cambron, schrijnwerker bij Alain Dessein in Haringe. “We kennen elkaar al van in het middelbaar. Eerst woonden we in Poperinge in de Vlamingstraat in een appartement. Daarna verhuisden we naar de Bergenstraat in Roesbrugge, waar we elf jaar woonden. Daar was ik enkele jaren actief in de Feestcommissie. Ik heb mij eigenlijk steeds maatschappelijk geëngageerd. In Watou was ik eerst lid en daarna leidster bij de KSA”, vertelt Nina nog.

“Mijn moeder was heel liberaal en ik volg haar daarin”

Vorig jaar verkocht het gezin hun woning in Roesbrugge, en verhuisde het naar de nieuwe verkaveling Gebroeders Faesstraat in Watou. Ondertussen hebben ze twee kindjes: zoontje Marin (3) en dochtertje Nova (9 maanden). “Door het feit dat ik altijd al maatschappelijk geëngageerd was, werd ik enkele jaren geleden aangesproken door gemeenteraadslid Isabel Sticker, om in 2018 op de lijst van Open VLD te staan. Ik kreeg er de twaalfde plaats, en behaalde 430 voorkeurstemmen. Mijn mama was zeer liberaal-minded, en ik kon haar daarin wel volgen. Nu volg ik al een tijdje de bestuursvergaderingen van de partij, maar ik moet eerst wat ‘inlopen’ vooraleer ik concrete stellingen kan innemen bij de dossiers. In de gemeentepolitiek wil ik mij vooral inzetten voor de dorpen en voor jonge gezinnen zoals het onze”, besluit Nina Bonduelle.

Derde opvolger

Eerste opvolger voor Dries Delannoy was eigenlijk Bert Costenoble, maar die is niet langer ingeschreven in het bevolkingsregister van Poperinge. Silvy Vallaeys-Lefever was de eerste in aanmerking komende opvolger. Zij verzaakte aan dit mandaat. Nina was derde in de rij en neemt de functie met plezier op zich.