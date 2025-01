Niko Geldhof helemaal terug als schepen: “Dit is voor minimum zes en hopelijk twaalf jaar”

Niko Geldhof maakte de lokale politieke comeback van het decennium. “Ik wil de link leggen tussen toerisme en de Oostendenaar. Want bij te veel mensen leeft het idee dat Toerisme Oostende er niet is voor de Oostendenaars, terwijl 40 procent van de bezoekers op die events wel inwoners zijn.” Er komen bijsturingen.

Niko Geldhof (48), getrouwd en vader van drie, nam in 2000 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 werd hij schepen van onder meer Toerisme. Twee jaar later nam hij ontslag na klachten van N-VA over verkiezingsuitgaven. Hij ging nadien aan de slag op het kabinet van Johan Vande Lanotte, werd in 2018 opnieuw verkozen en nam in 2019 ontslag om zich toe te leggen op zijn job als uitbater van frituur Hazegras en concertorganisator. Zijn politieke comeback in 2024 was geslaagd: met 1.226 stemmen werd hij (opnieuw) schepen van Toerisme, een ambitie die hij in de campagne niet wegstak.

Verrassing

“Ik was er altijd van overtuigd dat ik niet meer zou deelnemen aan verkiezingen, het resultaat lag boven mijn verwachtingen. Het was niet voorzien en ik ben verrast. Ik ga voor minimum zes en hopelijk twaalf jaar, want de bevoegdheden die ik kreeg liggen in de lijn van wat ik kan en ook graag doe”, zegt Geldhof.

Vooruit vraagt dat de schepenen zich voltijds inzetten. “Het betekent dat ik geen shifts meer doe ik de frituur. We zijn er met een heel team en ik ben er nog sporadisch. Voor de concerten is de impact groter. Ik organiseerde 20 optredens per jaar in Oostende, in het Kursaal en op de renbaan. Die zullen nu niet meer hier plaatsvinden. Ik kan het niet maken dat ik als bevoegde schepen het Kursaal verhuur aan mezelf. Nochtans is in het Kursaal alles transparant en zijn de prijzen voor iedereen gelijk. Maar ik wil geen zweem van belangenvermenging.”

Toerisme

“Oostende heeft weer een schepen van Toerisme”, glundert Niko Geldhof. “Toerisme Oostende is een machine die heel goed draait. Maar we moeten ook dingen in vraag stellen of herontdekken. Een voorbeeld daarvan is Winter in Oostende. Enkele jaren geleden hadden we de mooiste kerst met een volledig versierd Leopoldpark. Nu is het nog een schim daarvan. Ook het Wapenplein was goed, maar het geeft geen wauw-gevoel waarvoor mensen nog naar Oostende komen. Voor beleving trekken ze naar Gent of Brugge. In Oostende mag het volgend jaar geen copy/paste worden van deze winter.”

“Dat geldt ook voor Oostende voor Anker”, vervolgt de schepen. “Het is een topevent dat Toerisme overnam en er mag vernieuwing komen, bijvoorbeeld met de Blue Economy. Met Summer Love van de makers van Ostend Beach is er nu een nieuw festival, maar toch blijft de vraag of er een vervanger moet komen voor het W-festival.”

Geldhof wil ook de link leggen met de verenigingen en Oostendenaar: “Dat betekent dat een rommelmarkt tijdens Oostende voor Anker wel kan, of dat één of twee lokale kunstenaars moeten kunnen deelnemen aan The Crystal Ship.”

Maatjes

Geldhof kreeg ook de nieuwe bevoegdheid ‘tradities’ waarbij steevast de Tettenbrug en ‘t Kroegske genoemd worden. “Ook nieuwe zaken moeten kunnen. Ik denk aan 21 mei, de verjaardag van Arno. Laat ons die dag ergens een concert organiseren, aan het stadhuis of een andere site. Onder tradities vallen ook de witte zeedijkbanken. En ik wil ‘Stuutn in den hof’ – de concerten over de middag in het Leopoldpark – ook terug. In de meerjarenplanning moet er een budget komen, want je kan wel plannen maken, maar het moet ook financieel haalbaar zijn.”

De Toerismeschepen wil ook verenigingen betrekken en daarbij moeten wellicht heilige huisjes sneuvelen: “A l’Ostendaise met eten en drank vindt plaats op het Zeeheldenplein, terwijl 100 meter verder de maatjeshappening doorgaat. Vaak in hetzelfde weekend, maar zonder promotie. Maatjes en visserij zijn toch Oostendse tradities. Het moet gekoppeld worden en er moet wisselwerking zijn, de combinatie van toerisme en folklore.” Voor organisaties zoals het Rainbowfestival wil hij meer zekerheid, zodat ze het festival kunnen blijven organiseren.

Carnaval

“Voor de komende carnavalsvieringen ligt alles al vast en is het te kort dag. Maar voor 2026 wil ik alles wat centraliseren. Ik heb ideeën, maar wil die eerst met de carnavalisten bespreken.”

Niko Geldhof is ook bevoegd voor erediensten: “Er zijn 13 kerkgebouwen en daarnaast ook vrijzinnige en andere geloofsgemeenschappen. Het wordt een moeilijke taak om met de kerkfabrieken aan tafel te zitten en na te gaan wat we zullen doen met al die gebouwen. Er zijn vier opties: afbreken, verkopen, ontwijden of gemengd gebruik toelaten. Er zijn in de stad al voorbeelden van zo’n gemengd gebruik zoals de Franciscuskerk, de kerk op het Hazegras of de Engelse Kerk in de Langestraat. Die oefening mag ook gemaakt worden voor de grotere kerken zoals de Sint-Jozefs- of Heilig Hartkerk. Kerken zouden kunnen gebruikt worden voor een indoorexpo rond tien jaar The Crystal Ship.”

Sinds deze legislatuur valt het Kursaal onder Toerisme Oostende. “Het auditorium wordt de komende anderhalf jaar verbouwd. Een zomerexpo is wel mogelijk. Belangrijker is dat we nu al inzetten op het aantrekken van bedrijven en organisatoren, zodat bij de start de investering al meteen kan renderen. Het Kursaal blijft de motor van de horeca”, besluit Niko Geldhof.