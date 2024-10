Nik Messely (CD&V Lendelede 2030) is nieuw in de gemeenteraad van Lendelede: “Blij dat de kiezers mij opnieuw een kans geven”

Nik Messely is de man van Katrien Decanniere en de papa van René (16) en Irma (14). Hij is zaakvoerder van Argenta-kantoren in Lendelede en Izegem.

Nik behaalde als 11de op de lijst 551 voorkeurstemmen. “Het waren spannende verkiezingen en ik ben dus blij dat ik eerste opvolger ben van het schepencollege. Voor mij is het ‘Lendelede boven’. Bij de verkiezingen van 2018 had ik geen tijd om me te engageren in de politiek omdat ik een nieuw Argenta-kantoor had opgericht in Izegem. Ik stond niet op de lijst omdat ik er zelf een hekel aan heb als een mandaat na de verkiezingen niet wordt opgenomen. Nu kan ik me wel weer engageren en ik ben blij dat ik daartoe ook de kans krijg van de kiezers.”