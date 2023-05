Nigeriaanse slachtoffer mensenhandel Princess Okokon wint Ieperse Vredesprijs

Op de Ieperse gemeenteraad van maandag mocht burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) de laureaat van de Ieperse Vredesprijs bekendmaken. Van de 2022 stemmen gingen de meeste naar Princess Okokon, een Nigeriaanse vluchtelinge die slachtoffer werd van mensenhandelaars en die na haar vlucht uit de straatprostitutie zich inzet voor andere slachtoffers van mensenhandel.

Het is al voor de achtste keer dat Stad Ieper haar driejaarlijkse Vredesprijs uitreikt aan een persoon of organisatie die zich in het recente verleden waar ook ter wereld heeft ingezet voor de Vrede. Nadat in 2020 Campaign to stop Killer Robots de prijs in ontvangst mocht nemen, waren dit jaar Forbidden stories, INEW – International Network on Explosive Weapons, Princess Okokon, Mahbouba Seraj, Karinna Moskalenko en Combatants for Peace (CFP) de genomineerden.

2.022 stemmen

De stemming liep van halfweg november tot eind april 2023. Uiteindelijk werden 2.022 stemmen uitgebracht. Op de gemeenteraad van maandag 8 mei mocht burgemeester Emmily Talpe de winnaar bekend maken: Princess Okokon.

“Princess Okokon groeide op in de Staat Akwa Ibom in Nigeria”, zegt Filip Deheegher van de Ieperse vredesdienst. “Ze was een prima kok en baatte er een eigen restaurant uit tot ze door een dame aangesproken en uitgenodigd werd om Nigeria te verlaten en als kok aan de slag te gaan in Europa. Het leek de kans van haar leven. Princess werd naar London gevlogen en vandaar naar Italië gebracht. Toen pas werd haar duidelijk dat ze het slachtoffer was van mensenhandel. Ze werd voor 13.000 dollar verkocht aan een dame en kreeg meteen de mededeling dat ze 50.000 dollar schulden had. Zolang ze deze niet afloste, bleef ze eigendom van deze dame. Princess belandde in de straatprostitutie. Uiteindelijk kon ze zich samen met een klant, die haar latere echtgenoot werd, bevrijden.”

Mensenhandel

Princess heeft inmiddels de organisatie PIAM opgestart om de slachtoffers van mensenhandel te identificeren en te begeleiden, en om degenen die besluiten uit de prostitutie en uitbuiting te stappen, te ondersteunen. “De meisjes die ze kan redden krijgen onderdak in één van haar opvangtehuizen, leren Italiaans en krijgen opleiding in functie van werkgelegenheid, om op termijn een zelfstandig leven te kunnen leiden”, vervolgt Deheegher. “Princess startte in 2020 ook in Nigeria en initiatief op. Om te vermijden dat meisjes slachtoffer worden van mensenhandel helpt zij vrouwen door middel van microfinanciering. Zo kunnen zij een eigen zaak uitbouwen, een zelfstandig leven leiden, kunnen hun kinderen naar school, wordt het examengeld betaald, en voorkomt ze dat meisjes in handen vallen van mensenhandelaars.”

Educatieve waarde

Gedurende de stemmingsperiode ging de vredesdienst op pad om jongeren te sensibiliseren over de Vredesprijs. “Het Vredesfonds heeft er van bij de eerste editie al voor gekozen om een prioritaire rol te geven aan de jongeren, de schoolgaande jeugd in Ieper om hun stem uit te brengen”, zegt Filip Deheegher. “De stad is en blijft er van overtuigd dat de Vredesprijs naast een financiële valorisatie van het werk van één van de genomineerden ook duidelijk een educatieve waarde heeft.”

Princess Okokon zal uitgenodigd worden om de Vredesprijs in ontvangst te nemen op 11 november. De Vredesprijs is goed voor een geldprijs van 25.000 euro. (TOGH)