Nieuwpoort heeft twee nieuwe kandidaat-burgemeesters

In Nieuwpoort zijn er drie kandidaten die de burgemeesterssjerp ambiëren: Bert Gunst (CD&V), Dimitri Dedecker (Gezond Verstand Nieuwpoort) en Nicolas Vermote (Pro Nieuwpoort).

Naast burgemeester Vanden Broucke heeft ook schepen Frans Lefevre aangekondigd dat hij niet zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Voorzitter Maarten Claeys van CD&V benadrukt dat de partij altijd haar kandidatenlijst opstelt op basis van voorkeurstemmen. Binnen CD&V Nieuwpoort is het duidelijk dat Bert Gunst de lijsttrekker wordt.

Terug van weggeweest gaat de Nieuwpoortse afdeling van Open VLD vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar tegemoet. “De politieke kaarten in Nieuwpoort liggen anders dan bij de vorige verkiezingen”, zegt voorzitter Alain Coulier. “Er zijn gesprekken geweest om een kartellijst te vormen met andere partijen. Maar alles moet nog besproken worden”, aldus Jose Schepers, secretaris Open VLD Nieuwpoort.

Dimitri Dedecker

Dimitri Dedecker, zoon van Jean-Marie, komt op met een eigen lijst. “De partij zal heten: Gezond Verstand Nieuwpoort. Ikzelf ben lijsttrekker en we gaan voor een nieuwe ploeg van geëngageerde Nieuwpoortenaars. Dus geen bestaande politici, het is ook geen kartellijst, niettegenstaande iedereen welkom is op onze lijst”, verduidelijk Dimitri Dedecker. “Na de herfstvakantie gaan we de oprichting van de partij officieel voorstellen”, klinkt het.

Nicolas Vermote. (foto IV)

Nicolas Vermote

Nicolas Vermote is een andere prominente kandidaat-burgemeester. De onafhankelijke stadslijst, Pro Nieuwpoort, trekt naar de verkiezingen met huidig gemeenteraadslid als kopman. Net als in 2018 kreeg Nicolas, de directeur van De Barkentijn, het vertrouwen van zijn bestuur om een verkiezingslijst samen te stellen. “Ik heb hier goed en lang over nagedacht en we achtten de tijd ook rijp om de sprong te wagen. Ondertussen zit ik al 20 jaar in de Nieuwpoortse politiek en ken ik het reilen en zeilen ervan.”

“N-VA Nieuwpoort zal afzonderlijk niet meer opkomen”, zegt Sabine Slembrouck. “Tenzij we in een kartel kunnen stappen. We zijn in gesprek met Open VLD, maar er is nog niets zeker.”

Ook Vlaams Belang dient zich aan met een lijst in Nieuwpoort. De lijsttrekker is voorzitter Ronny Van de Voorde. (PG)