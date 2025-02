Nieuwkomer in schepencollege Griet Ameye kijkt naar de toekomst: “Dame die altijd lacht kan ook wel De Dulle Griet zijn”

Griet Ameye (45) is schepen van Cultuur en Evenementen, Verkeer en Mobiliteit, Openbaar Vervoer en Bibliotheek. Ze werkt met veel passie als verpleegkundige in het O. L. V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

Griet Ameye Privé Griet Ameye (45) is getrouwd met Christophe Van Assche en is de mama van Annabelle (16) en Achille (13). Opleiding/loopbaan Bachelor ziekenhuisverpleegkundige Mercator hogeschool in Gent. Van 2001 t.e.m. 2014 werkzaam op intensieve zorgen en daarna als verpleegkundige op het chirurgisch en niet-chirurgisch/oncologisch dagziekenhuis van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem. Vrije Tijd Afgevaardigde van de U14 KSC Wielsbeke en bestuurslid van de Sint-Elooisgilde Wielsbeke-Ooigem. Daarnaast helpt ze met plezier in de organisaties haar man vaak deel van uitmaakt: Wielsbeke4life, minivoetbal Aktivo, Feest op ’t Plein, Wielsbeekse Ondernemers, …

Als kleindochter van wijlen ereschepen Georges Beke en dochter van wijlen gemeenteraadslid Diederik Ameye en Maya Beke kreeg Griet de politieke microbe met de paplepel mee. Al van jongs af aan was Griet actief in heel wat socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen. Samen met haar man is ze één van de oprichters van Jeugdhuis Contrast. Verder was ze lid van het Jeugdkoor Sint-Laurentius en Chiro Kris-Kras, speelde ze volleybal en was ze jarenlang monitor op de speelpleinwerking. Ook vandaag kan je Griet nog overal tegenkomen.

Klik

“Ik ben in 2017 vooral in beeld gekomen door mijn ingediende bezwaren tegen de appartementen hier op de hoek van de Sint-laurentiusstraat”, vertelt Griet. “Mijn pa was hier aanvankelijk mee begonnen in 2011, maar toen hij ziek werd, heb ikzelf vooral zijn werk verder gezet. Niemand had dit blijkbaar in mij gezien. Ik hoor wel eens zeggen dat ik de naam heb: ‘De dame die altijd mooi lacht!’ Dat is ook wel zo, maar ik kan ook wel ‘De Dulle Griet’ zijn. Zeker als ik zaken onrechtvaardig vind. Dit was vooral een van de redenen dat Jan de Potter van U. mij contacteerde om in de politiek te gaan. Mijn ma en pa waren eerder al achter de schermen heel actief in dezelfde groep. Maar politiek had ik nooit eerder in mezelf gezien. Jan heeft dan ook enorm moeten doorzetten om mij uiteindelijk over de streep te halen. Als ik ergens voor ga, dan ga ik tot het uiterste. Ik wil dan ook geen engagement aangaan als ik het niet waar kan maken. Het was voor mij dan ook een echte verrassing dat ik in 2018 voor U. rechtstreeks verkozen was als gemeenteraadslid in de oppositie.”

“In de oppositie was er al heel vlug een klik met de leden van de N-VA-fractie. We zaten bij heel wat zaken op eenzelfde lijn. Dus hoe het tussen N-VA en U. tot een huwelijk kwam, moet ik eigenlijk niet meer vertellen.”

Zelfbescherming

“Deze campagne was al mijn tweede. Ik was ervan overtuigd dat we een hele sterke groep mensen samen hadden gebracht. De sfeer was tijdens de campagne en ook nu nog altijd op en top. Het is een plezier om met iedereen samen te werken. Elk heeft zijn sterke kanten en we zijn heel complementair ook op het vlak van leeftijden.”

“Volgens mijn medekandidaten was deze verkiezingsuitslag verwacht voor mij. Zelf was ik helemaal niet zo zeker dat ik hun verwachte resultaat zou inlossen. 827 stemmen steeg daar serieus boven. Dit had ik verre van verwacht. Ik heb uit zelfbescherming waarschijnlijk ook mijn verwachtingen niet te hoog willen leggen om achteraf niet te ontgoocheld te zijn. Over de samenwerking binnen de partij heb ik alleen maar lof. We hebben ondertussen ook onze eerste gemeenteraad achter de rug. Waar de vorige meerderheid nu in de oppositie zit. Daar merkten we meteen op dat zij nu eigenlijk dezelfde opmerkingen maken die wij de afgelopen 6 jaar hadden bij regels die ze eigenlijk zelf opstelden. Ik hoop vooral dat we op een constructieve, positieve manier verder kunnen gaan. En vooral kijken naar de toekomst en niet zomaar oude koeien naar boven halen. Daar heeft onze burger niks aan.”

Pittige maand

“December was een hele pittige maand om te starten, ik kon niet minder uren werken in het ziekenhuis. Gelukkig hielden de burgemeester, medeschepenen, algemene directeur en al het personeel rekening met mijn agenda en die van Jonas om alle nodige afspraken te maken. Sedert Nieuwjaar werk ik halftijds. Het is nu nog altijd even puzzelen, maar dankzij de vele steun van mijn ventje, lukt dit wel. Op korte tijd heb ik al heel veel mogen bijleren. Stap per stap komen we er wel. We mogen niet vergeten dat we 6 jaar hebben hé. Rome werd ook niet in 1 dag gebouwd”, aldus Griet Ameye.