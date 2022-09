Nieuwe voorzitter voor Open VLD

Henk Deprest staat als nieuwe voorzitter van Open VLD Maldegem voor een zware opdracht. Met de gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar moet hij rust en structuur brengen in zijn partij die een moeilijke periode achter de rug heeft.

Omdat hij de enige kandidaat was (uittredend voorzitter Wim Swyngedouw was geen kandidaat meer, red.), wordt Henk Deprest vanaf 1 oktober de nieuwe voorzitter van Open VLD Maldegem. Henk is 52 jaar, veearts en manager van het dierenhotel in de Koning Albertlaan. Hij nam in 2018 voor het eerst in Maldegem deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met zijn 657 voorkeurstemmen veroverde hij meteen een zitje in de gemeenteraad.

Een paar weken voor in februari 2022 de meerderheid uiteenspatte, werd Henk Deprest schepen ter vervanging van Peter Van Hecke (Open VLD). De nieuwe voorzitter moet zijn partij nu voorbereiden op de verkiezingen van 2024.

Zware taak

De voorzitter wacht een zware taak. Samen met zijn nieuwe bestuur moet hij opnieuw rust brengen in de partij. Die heeft een woelige periode achter de rug. In 2018 won Open VLD in Maldegem de gemeenteraadsverkiezingen. Door een coalitie te vormen met N-VA en De Merlaan dreef het de partij CD&V (decennia in de meerderheid) en Groen naar de oppositie. Burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) en zijn schepencollege startten ambitieus aan de bestuursperiode en predikten openheid. Het duurde echter niet lang of het rommelde binnen de nieuwe meerderheid. N-VA voelde zich bij belangrijke dossiers buitengesloten en zelfs binnen zijn eigen partij vonden raadsleden dat de burgemeester te veel cavalier seul speelde.

De spanningen bleven niet zonder gevolgen. Net voor de vakantie van 2021 nam Peter Van Hecke ontslag als schepen. Enkele maanden later stapte raadslid Annuska Van Hoorebeke uit de gemeenteraad. In februari van dit jaar brak de meerderheid van Open VLD, N-VA en De Merlaan en kort daarop nam Glen Longeville ontslag uit de gemeenteraad. Henk Deprest is in die woelige periode nooit op de voorgrond getreden.

Rustig overleg

Nu hij de nieuwe voorzitter is weet hij wat er van hem verwacht wordt. “Wij moeten in de eerste plaats rust brengen in onze afdeling. Daarvoor zal veel rustig overleg nodig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij in 2024 met een homogene partij naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen trekken”, legt hij uit. (LV)