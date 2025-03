Nieuwe verkaveling krijgt naam Apostolinnenstraat: “Eerste straatnaam gericht op vrouwen”

Het ziet er naar uit dat het braakliggende terrein tussen de Poelkapellestraat, het kerkhof en de Markt in Langemark verkaveld zal worden. Er werd een omgevingsaanvraag ingediend voor het verkavelen in zestien loten voor eengezinswoningen. De gemeenteraad keurde de naam van de nieuwe straat die de wijk moet ontsluiten goed: Apostolinnenstraat.

Er werd een omgevingsaanvraag ingediend voor het verkavelen in zestien loten voor eengezinswoningen tussen de Poelkapellestraat en de Markt. De hoofdontsluiting van de projectzone gebeurt via de Poelkapellestraat, ter hoogte van bakkerij Matthias & Jasmine. Daarvoor wordt een nieuw weg aangelegd die dus ook een naam moet krijgen.

Na het advies van de cultuurraad moest het schepencollege beslissen over de voorlopige naam daar werd Apostolinnenstraat voorgesteld als voorlopige naam. Deze straatnaam verwijst naar de zusters Apostolinnen die stichters en bezielers waren van het vrij onderwijs in Langemark en Madonna. Het perceel grenst immers aan de vroegere jongensschool in de Poelkapellestraat.

Kans op fouten

Ook de gemeenteraad moest maandagavond de voorlopige aanvaarding van de naam Apostolinnenstraat goedkeuren. Oppositielid Laurent Hoornaert (Team Nieuw Bestuur) vond wel dat de naam niet zo lekker bekt. “Op zich heb ik niets tegen deze naam, maar ik vind het wel een moeilijke naam om uit te spreken. Ook als je het moet schrijven, is de kans volgens mij groot dat er fouten zullen gemaakt worden”, aldus Laurent Hoornaert.

Burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) vond het wel een goede naam. “Eigenlijk vind ik het wel positief, want het is de eerste straat die we zullen hebben in onze gemeente die gericht is op vrouwen. Misschien ware het voor de volledigheid beter geweest mocht de straat Zusters Apostollinnenstraat heten, maar dan zou je nog meer redenen gehad hebben om uw opmerking te maken.”

Jean-Marie Callewaert (Respect) merkte wel op dat er in de gemeente al een Onze-Lieve-Vrouwestraat bestaat.

De volgende stap in de procedure om de naam goed te keuren is het organiseren van een openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad uiteindelijk de definitieve beslissing moet nemen.