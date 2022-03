Nieuwe sporthal beroert opnieuw de Pittemse gemeenteraad

Oppositiepartij NieuwPittemEgem nam tijdens de variaronde van de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 7 maart opnieuw de gelegenheid te baat om enkele vragen te stellen rond de plannen voor de nieuwe sporthal.

De vernieuwing van de sportsite en de bouw van een nieuwe sporthal is zeker één van de grootste geplande realisaties in de gemeente voor de komende jaren. De oppositie plaatste de voorbije maanden reeds meermaals vraagtekens bij de plannen en ook nu had oppositieraadslid Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) enkele vragen. “Wij stellen ons de vraag of er al een concreet ontwerp van de architect binnen is en of er al iets geweten is over het al dan niet aanleggen van een kunstgrasveld op het eerste terrein? We hoorden ook het gerucht dat er beslist is dat de bestaande cafetaria zal afgebroken worden, klopt dit ? Helaas werden de sportsite en de jeugdlokalen de voorbije weken het slachtoffer van vandalisme. Zal hier iets aan gedaan worden? Tenslotte vinden we het jammer dat wij over al deze punten als leden van de gemeenteraad niet geïnformeerd worden en dat de communicatie gebrekkig blijft verlopen.”

“Er is op dit moment nog geen ontwerp van de architect binnen”, antwoordde sportschepen Stijn Vandenhende (CD&V). “Ook wij zouden uiteraard graag het kunstgrasveld aanleggen, maar dit maakt deel uit van het ontwerp van de architect en het hiermee gepaard gaande budget. Ook hier kunnen we dus nog geen uitsluitsel over geven. Wat de bestaande cafetaria betreft is het inderdaad zo dat beslist werd deze af te breken. Aangezien reeds eerder beslist werd om de oude sporthal af te breken ging de cafetaria alleen moeten blijven bestaan en het is maar de vraag of alles zonder schade ging blijven bij de afbraak van de oude sporthal. Daarnaast was nu al zeker dat we de komende jaren grote kosten gingen moeten doen om de cafetaria op een aanvaardbaar niveau te kunnen behouden. Dit alles heeft ons doen besluiten ook de cafetaria af te breken en te vervangen door een nieuwe, moderne cafetaria, waar de komende jaren geen kosten zullen aan opduiken en die aan alle hoge vereisten zal kunnen voldoen.”

“Wat het vandalisme betreft zijn er momenteel plannen om extra camera’s te voorzien,” ging burgemeester Ivan Delaere (CD&V) verder. “In eerste instantie komen deze aan de sporthal en de nabijgelegen jeugdlokalen. In een later stadium zullen er ook extra camera’s komen aan de bibliotheek en het Buurthuis en zal er een extra camera komen aan het gemeentehuis.” (JG)