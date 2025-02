Nieuwe schepen Lucas Vandendriessche: “Zware portefeuilles, maar ik ga de uitdaging aan”

Op zijn 58ste heeft het leven voor Lucas Vandendriessche een bijzondere wending genomen. De – tot voor kort – voorzitter van Groen Bredene zette in geen tijd de burgerbeweging Alternatief24 op touw en wist na een bewogen kiescampagne de meerderheid te breken. Vandendriessche mag zich sindsdien schepen van zware portefeuilles als financiën en ruimtelijke ordening noemen. “Ik ben gelukkig met mijn bevoegdheden en ga mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg.”

Lucas Vandendriessche woont samen met partner Ilse Avereyn, dochter Drieke en zoon Ole in een gezellige woonst langs de Noord-Edestraat waar ooit een kaashandel floreerde. “Met Edith, Suzanne en Pauline heb ik nog drie dochters uit een vorige relatie”, opent de directeur van het Medisch Sociaal Opvangcentrum in Oostende. Vandendriessche heeft er een carrière van meer dan 30 jaar in openbare besturen opzitten. “In 2005 was ik ook in Bredene actief als medewerker cultuurbeleid in het Staf Versluyscentrum”, herinnert Lucas zich.

MSOC-directeur zal Lucas de komende tijd nog maar halftijds zijn. Want met bevoegdheden als financiën en ruimtelijke ordening is hij in een klap een van de zwaargewichten in het nieuwe schepencollege geworden.

Ver van job

Het is voor de ietwat gereserveerde Vandendriessche een genadeloze introductie in het uitvoerend ambt. “Als 18-jarige stond ik voor het eerst op een kieslijst, voor Agalev in Eernegem. In 2018 ben ik voorzitter van Groen Bredene geworden. We hadden toen met Koen Uittenhove voor het eerst een gemeenteraadslid. Ik was in die tijd ook kabinetsmedewerker van de Groen-schepenen in Oostende. Politiek is dus allerminst nieuw voor mij. Als lid van het managementteam in Oostende heb ik de lokale politiek ook van de ‘andere kant’ van de tafel mogen volgen.”

Lastige papieren

Dat de master sociologie de portefeuille sociale zaken doelbewust uit de weg ging, mag verbazen. “Ik wou per se materies, die ver van mijn job staan. Ik daag mezelf graag uit en ik vreesde ook conflicten met mijn functie in Oostende. Bovendien start veel qua beleid bij financiën en ruimtelijke ordening. Het zijn domeinen waarmee je de grote lijnen in een gemeente kunt uitzetten.”

“Er is geen reden tot paniek, maar op financieel vlak moeten we voorzichtig zijn”

Vandendriessche verbaasde op zijn eerste gemeenteraad meteen met het nieuws dat Bredene in financieel lastige papieren zit. “Voor alle duidelijkheid: er is geen reden tot paniek. Maar voorzichtigheid is geboden. Een lineaire besparing van 5 procent op de personeelskosten dringt zich bijvoorbeeld op. Medewerkers, die met pensioen gaan, zullen dus vaak niet meer vervangen worden. Ook de twee nieuwe wijkcentra, die we met A24 bepleitten, worden – dat moeten we bekennen – een moeilijke opgave, alleen al wegens de extra personeelskost, die ze met zich mee zouden brengen. Bredene is een uiterst actieve gemeente, die dicht bij zijn burgers staat en heel veel kleine dingen naast elkaar doet om hun leven beter te maken. Dat zet een enorme druk op organisatie en financiën. Via een kerntakendebat willen we kijken wat we straks als gemeente nog willen doen en wat niet.”

Investeren in het openbaar domein, blijft voor Vandendriessche hoedanook noodzakelijk. “Voet- en fietspaden, dorpskernvernieuwing, … die mogen we niet verwaarlozen. Vandaar dat we in 2026 en 2027 al middelen voorzien voor het langverwachte Masterplan Dorp. Tegelijk willen we ons gemeentelijk patrimonium doorlichten (zijn nieuwe werkhuizen of een ontmoetingscentrum absoluut nodig?) en ook een verregaande samenwerking (neen, geen fusie!) met Oostende willen we niet uit de weg gaan. Waarom zouden we geen expertise uitwisselen inzake ICT, technische diensten, …?”

Woonnood

Op het vlak van ruimtelijke ordening wil Vandendriessche eveneens zijn stempel drukken. “Ik heb als kersvers schepen snel ervaren hoe bepalend ruimtelijke ordening is voor een gemeente. Hoe vrijwaren we voldoende groen en openbare ruimte maar lenigen we tegelijk de groeiende woonnood? Wat me alvast positief stemt, is dat projectontwikkelaars bereid blijken met ons mee te denken en niet langer elke vierkante meter willen bebouwen. Het dossier Unescostraat mag als voorbeeld dienen. We hebben het oorspronkelijke plan tegengehouden en ik kan je nu al verzekeren dat de site meer publiek groen zal krijgen.”

In alle hectiek na de verkiezingen vergat Vandendriessche, toch zowat de geestelijke vader van A24, intussen de toekomst van zijn ‘beweging’ niet. “Vorige week hebben we op een nieuwjaarsreceptie onze werking uit de doeken gedaan, onze nieuwe coördinator Arne Lingier voorgesteld en onze bestuursstructuur voorgesteld. Dus ja, Alternatief24 is een blijvertje…”