Nieuwe rotonde voor nieuw containerpark in Hooglede

De plannen voor het nieuwe containerpark zijn klaar. Zo komen er twee weegbruggen en ook twee perscontainers. Ook het wegverkeer zal ingrijpend veranderen want ter hoogte van de ingang wordt er een rotonde aangelegd.

Het was schepen van groenbeleid en openbare werken Arne De Brabandere (CD&V) die de plannen uit de doeken deed. “We kregen advies van MIROM hoe we het containerpark kunnen aanleggen. Op hun aanraden kozen we voor bovengrondse containers met brede trappen.”

“De wagens zullen op een weegbrug moeten rijden bij de ingang, in het park zelf is er dan nog een tweede weegbrug voorzien. Aan de zijkanten van het park komen er twee perscontainers. Tevens voorzien we ook een groenzone rond het containerpark en komt er een waterbekken om het water op te vangen. Tuinafval deponeren blijft een gratis dienstverlening.”

Extra verkeer

De komst van een containerpark in de Hogestraat zal voor extra verkeer zorgen en daar heeft de gemeente op geanticipeerd met de aanleg van een rotonde. “Op advies van de politie kozen we voor een rotonde met ook fietspaden aan beide kanten van de weg. Net voorbij de Grote Stadenstraat komt er dan een oversteekplaats voor de fietsers. Op 9 juni volgt nog een infovergadering voor de buurtbewoners.”

De keuze voor bovengrondse containers kan op weinig begrip rekenen van oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep 21): “Ik begrijp dat jullie advies hebben gevraagd van MIROM maar zij betalen geen cent in het containerpark, de bewoners van Hooglede wel.” De werken starten in het najaar en zullen 200 werkdagen in beslag nemen. De gemeente betaalt zelf 2 miljoen van de totale kostprijs van 2,7 miljoen.