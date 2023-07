Nieuwe regeling verkeerslichten Boezinge veroorzaakt files: “Invoegstrook is te kort”

De verkeerslichten aan de Randweg in Boezinge werden conflictvrij gemaakt, maar Jan Laurens (CD&V) merkte op de gemeenteraad op dat de invoegstrook komende vanuit Diksmuide richting Langemark te kort is. “Dat zorgt voor files en gefrustreerde chauffeurs die dan nog vlug door het oranje of rood licht willen rijden”, aldus Jan Laurens.

Als Boezingenaar moet Jan Laurens (CD&V) het kruispunt van de Randweg met de Brugstraat geregeld gebruiken. “Een tijd terug werden de verkeerslichten in Boezinge conflictvrij gemaakt. Deze verbetering juichen we als CD&V enorm toe”, benadrukte Jan Laurens. “Nu kunnen kinderen veilig naar school of sportclub door deze verbetering. Er is echter één probleempje ontstaan door de herinrichting. De invoegstrook komende vanuit Diksmuide richting Langemark – industriezone die veel gebruikt wordt door vrachtwagens is te kort en zorgt voor files. Die files zorgen dan voor gefrustreerde chauffeurs die dan nog vlug door het oranje of rood licht willen rijden. Kunnen jullie vragen aan AWV of ze deze invoegstrook willen aanpassen zodat het kruispunt helemaal veilig wordt?”

Best ingrijpend

“Het is inderdaad een goede zaak dat het kruispunt conflictvrij is gemaakt, dat zal de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen”, antwoordde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Wat uw concrete vraag betreft, het verlengen van de invoegstrook, dat zou aanschuiven zeker vlotter maken maar het is best ingrijpend zowel technisch als financieel. Het kan dus ook niet in een drafje gerealiseerd worden. Bij wijzigingen aan een mobiliteitssituatie evalueren we sowieso om eventueel bij te sturen. Dat gaan we hier ook doen en uiteraard in overleg gaan met de bevoegde wegbeheerder AWV. Dus het antwoord op je vraag is: ja!” (TOGH)