Nieuwe politieke verrassing in Blankenberge: Philip Konings geeft schepensjerp door aan Mitch De Geest

Nieuwe politieke verrassing in Blankenberge: na de geheime stemming van maandagavond staat de verkozen schepen Philip Konings (Team Blankenberge) zijn schepensjerp af aan partijgenoot Mitch De Geest.

In Blankenberge slaagden de partijen er niet in om tot een meerderheid te komen en daarom moest maandagavond een geheime stemming beslissen wie schepen werd. Het kwam tot een ‘afspiegelingscollege’, waarbij alle partijen – behalve het Vlaams Belang – vertegenwoordigd zijn in het college in verhouding tot hun getalsterkte: twee van Team Burgemeester, twee van N-VA, één van Vooruit, één van CD&V en als burgemeester Björn Prasse, de stemmenkampioen van de grootste partij Team Burgemeester.

Mitch De Geest, uittredend schepen en ceo van Citymesh/Digi, de vierde telecomoperator in België, viel in de geheime stemming uit de boot. De Geest was na burgemeester Prasse de tweede grootste stemmentrekker bij Team Blankenberge. Intern was al vooraf afgesproken om de sjerp door te geven. Philip Konings – die tot 2018 ook al eens schepen was – wordt dus geen schepen, zodat Mitch De Geest op post kan blijven.

Later meer.