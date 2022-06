Nieuwe plannen ontwikkeling woongebied Molenstraat: “Focus op gezinswoningen”

De meerderheid en oppositie schrijven samen naar de Provinciale Bestendige Deputatie. Daarin scharen ze zich samen achter de ontwikkeling van het woonreservegebied tussen de Molenstraat, de Rijksweg en de Reynaertstraat. “Dat gebied is ideaal voor woningen voor tweeverdieners”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Filiep De Vos (CD&V).

Ruim twee jaar geleden keerden bewoners van het centrum van Wielsbeke zich tegen de bouw van appartementsblokken op de site tussen de Molenstraat, de Rijksweg en de Reynaertstraat. Het gemeentebestuur koos ervoor de pauzeknop in te drukken.

Op de gemeenteraad van 2 juni stelde projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt de nieuwe plannen van de invulling van het gebied voor. Meerderheidspartij CD&V en oppositiepartijen U., N-VA en Vlaams Belang zetten samen hun schouders onder het project.

Alleen was de provincie West-Vlaanderen geen voorstander van het project omdat er geen aangetoonde woonbehoefte is van het gebied. De voltallige gemeenteraad zal in een brief nu enkele belangrijke redenen geven voor de ontwikkeling van het gebied.

“In Wielsbeke hebben we veel sociale woningen en veel villa’s. Het gebied focust zich vooral op gezinswoningen. De plannen liggen nog niet helemaal vast, maar er zouden 190 gezinswoningen komen en daarbovenop 31 zorgappartementen. We zouden de woningen en het hele centrum van energie kunnen bevoorraden met een warmtenet. Dat maakt van Wielsbeke een energiepionier. En tot slot is ook de inbedding van 6 hectare groen heel belangrijk”, legt schepen De Vos uit.

enige voorwaarde

Na een schorsing stemden alle partijen in op de gemeenteraad. Al had oppositiepartij U. een belangrijke voorwaarde. Een mobiliteitsstudie op lange termijn moet aantonen hoe de mobiliteit in de toekomst zal evolueren.

“De laatste tien jaar is de fout gemaakt om telkens project per project te bekijken, maar nooit breder. Wij pleiten voor een onderzoek dat deze keer echt behoorlijk ruimer gaat dan twee of drie straten en dus minstens de totaliteit van de kern van Wielsbeke behelst, aangevuld met de afwikkeling op de belangrijkste toegangswegen en de vlakbij gelegen schoolomgeving”, legt raadslid Griet Ameye (U.) uit.

“Mobiliteit groeit aan en ook de bedrijfsactiviteit en het daaraan gekoppelde vrachtverkeer in onze gemeente zal uitbreiden. Daarom willen we dit zo snel mogelijk opstarten en de studie over een termijn van vijf jaar laten lopen.”

Voor meerderheidspartij CD&V was het belangrijk dat alle partijen het project ondersteunen. “Zo kunnen we de Provinciale Bestendige Deputatie aantonen dat er wel degelijk draagkracht is voor dit project. En daarnaast zal het project de legislatuur overschrijden, want het zal jaren duren tegen dat het volledige project afgerond is.”

“Uiteraard kan er pas verder gewerkt worden aan het uiteindelijke voorstel nadat er juridische zekerheid is dat een ontwikkeling mogelijk is”, besluit schepen De Vos.