Nieuwe partij ‘Ons Dorp’ uit de startblokken

Henk Deprest wordt voorzitter van de nieuwe partij ‘Ons Dorp’ in Maldegem. Klaas Ballegeer werd voorgesteld als ondervoorzitter van de partij.

Nadat Peter Van Hecke vorige week zijn nieuwe partij ‘Ons Dorp’ aankondigde, stelde hij nu de voorzitter en de ondervoorzitter van de nieuwe partij voor.

Veearts Henk Deprest (53) is geen onbekende in de gemeentepolitiek. Bij de verkiezingen van 2018 was hij kandidaat op de lijst van Open VLD. Hij werd vorig jaar ook voorzitter van de Maldegemse afdeling van Open VLD. Problemen binnen de partij zorgden ervoor dat hij ontslag nam als voorzitter en voor de rest van de bestuursperiode als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zetelt.

Klaas Ballegeer (43), is als Politiek Sociaal Wetenschapper gebeten door de politiek. Tot op heden beleefde hij de politiek vanuit de luwte, achter de schermen. Als ondervoorzitter van ‘Ons Dorp’ treedt hij uit de schaduw. Klaas werkt voor het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent. Mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn, naast sport, dan ook zijn logische interessevelden. Klaas is ook lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) in Maldegem.

“Henk en Klaas hebben de ambitie om met ‘Ons Dorp’ de vertegenwoordiging te zijn van al onze dorpen in Maldegem en geloven sterk in het principe dat het geheel meer kan en moet zijn dan de som van de delen. Maldegem, Adegem, Kleit, Donk en Middelburg moeten samen blijven groeien tot een toekomstbestendige autonome gemeente”, gaf Peter Van Hecke tijdens de voorstelling van de voorzitter en ondervoorzitter nog mee. (LV)