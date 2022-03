Nieuwe Oudenburgse kindergemeenteraad legt de eed af

Net voor de effectieve gemeenteraad van woensdag 16 maart mochten de verkozen leden van de kindergemeenteraad eindelijk hun eed afleggen in handen van burgemeester Anthony Dumarey.

De tweede verkiezing van de kindergemeenteraad vond al plaats op 22 oktober 2021. Maar liefst 319 kinderen uit het derde tot het zesde leerjaar kozen voor hun favorieten tussen de 29 kandidaten. Met 109 stemmen is Fleur Verbeke de tweede kinderburgemeester. Schepenen zijn Noor Wauters, Noor Leuridan, Hanne Desot en Thibe Helsmoortel.

De raadsleden zijn Milo Kü, Lucas Decoster, Robbe Cooleman, Wolf Van Den Berghe, Phoenix Sibille, Jarne Vervaecke, Colin De Meulenaere, Ellen Caestecker, Thor Qvick, Lent Vanmassenhove, Josephine Vlerick, Leander Knockaert, Laurie Sharmin, Faith Bocquez, Nicolas Balaz en Frauke Locks.

Fysiek vergaderen

“We zijn heel benieuwd wat we met deze nieuwe ploeg zullen verwezenlijken en zijn heel blij dat de coronamaatregelen ons toestaan om eindelijk fysiek te vergaderen”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren.

Kinderburgemeester Fleur Verbeke is 10 jaar en woont in de Visserstraat in Oudenburg. Fleur volgt les in basisschool GO! Arnoldus Oudenburg. Ze is de dochter van Tom Verbeke en Sabine Belligh en zus van Floris. Fleur is een bezige bij; ze is actief bij onder meer de Rode Valken, Skip Oudenburg en zwemclub De Bruinvissen.

Dit jaar werkt de kindergemeenteraad rond het thema Oudenburg, een gezonde stad.

(LIN)