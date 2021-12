Nieuwe nachtopvang in Roeselare loopt drie maanden vertraging op, capaciteit volstaat nog

De nieuwe opvang voor daklozen in RSL Op Post, officeel het Posthuis, zal met drie maanden vertraging openen. Het buitenschrijnwerk werd door corona met vertraging geleverd. Tot zover doet De Noorderbrug nog zijn dienst. Met 10 personen blijkt de capaciteit nog steeds voldoende.

“Met de winter in aantocht wordt de problematiek van dakloosheid nog scherper gesteld worden en is het een pijnlijk gegeven te weten dat een aantal mensen op den dool zijn, op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd, een warme plek waar ze even tot rust kunnen komen, wat op verhaal kunnen komen en wat geborgenheid kunnen vinden”, aldus Ria Vanzieleghem (CD&V).

“Vanuit het welzijnshuis worden er al heel wat inspanningen gedaan om oplossingen te bieden voor deze nood en biedt de nachtopvang een tijdelijk onderkomen. De organisatie hiervan zal niet zo evident zijn rekening houdend met het feit dat de capaciteit van de huidige locatie ontoereikend is en de coronamaatregelen het nog extra moeilijk maken.”

Nieuwbouw

“Heeft men naast de Noorderbrug nog andere alternatieven om op de vraag te kunnen ingaan? Burgers maken zich soms zorgen omdat men af en toe geconfronteerd wordt met een dakloze die met pak en zak door de straten zwerft. Slaagt men er niet altijd in om die mensen te bereiken en de broodnodige hulpverlening te bieden? Hoe is de stand van zaken met de nieuwbouw in RSL op post, zit men op schema?”

Schepen Bart Wenes (CD&V): “De opvang gebeurt nog steeds in De Noorderbrug in de Noordlaan, waar er nu wel degelijk plaats is voor 10 personen. Dat is meer dan in het begin van de coronacrisis. In normale tijden kunnen er 13 mensen terecht, maar dat is nu door de omstandigheden nog niet mogelijk. De laatste weken zien we dat de maximumcapaciteit nog niet werd bereikt. Sommige nachten hebben we 10 mensen die er overnachten, maar erg vaak is er nog plaats. Wat thuislozen betreft die in de stad rondzwerven, delen we de bezorgdheid. Met het Welzijnshuis volgen we dit op. Die mensen zijn gekend bij ons en we proberen hen elke dag naar de nachtopvang te krijgen, maar we kunnen hen niet verplichten. Er zijn nog altijd enkelingen die er zelf voor kiezen om niet geholpen te worden.”

“Het Posthuis, de naam van de nachtopvang in RSL Op Post, zaten we mooi op schema. Corona heeft daar nu roet in het eten gegooid, waardoor de werken met een drietal maanden opgeschoven zijn. Normaal was de opening voorzien voor februari – maart, nu zou dat al snel mei zijn.”