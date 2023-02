Nieuwe Markt Houthulst loopt vertraging op door procedurewijziging: “We proberen die maanden in te halen”

Door een procedurewijziging moet de gemeente Houthulst een bouwaanvraag indienen bij de Provincie voor de herinrichting van de Markt van Houthulst. Daardoor loopt het prestigieuze project vier à vijf maanden vertraging op. Nochtans had het gemeentebestuur graag het nieuwe ‘Gemeentepark Houthulst’ willen inhuldigen voor de verkiezingen van oktober 2024.

Het gemeentebestuur riep op 1 september 2022 een speciale gemeenteraad bijeen. Er stond maar één punt op de agenda: goedkeuring van het bestek, de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de heraanleg van de Markt en omgeving. Dat het bestek inderhaast moest goedgekeurd worden op een speciale gemeenteraad riep bij oppositiepartij N-VA al vragen op. “Moet het klaar zijn tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen?”, vroeg fractieleider Filip Vanhevel (N-VA).

Vergunning Provincie

Nu blijkt het echter een maat voor niks geweest te zijn want op de gemeenteraad van 16 februari stond de heraanleg opnieuw op de agenda van gemeenteraad. “Het bestek is hetzelfde als in september, maar het moet opnieuw goedgekeurd worden omdat de procedure is veranderd”, legt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) uit. “Op het moment dat we het bestek opstelden was het nog de gemeente die kon vergunnen, maar dat is veranderd. Nu is het de Provincie die moet vergunnen. Dus wij moeten een bouwaanvraag indienen bij de Provincie. Het probleem is wel dat de Provincie niet onmiddellijk uitgerust is daarvoor.”

Het wordt kantje boord om 2024 te halen

Door de procedurefout loopt het dossier wel aanzienlijke vertraging op. “De vertraging zal ongeveer vier à vijf maanden bedragen”, vervolgt Hindryckx. “We proberen die maanden wel voor een stuk in te halen. Zo zijn we al begonnen met de aanbestedingen. We kunnen niet aanbesteden voordat we een vergunning hebben, maar we kunnen wel al de procedure opstarten zodat aannemers zich al kunnen inschrijven.”

Verkiezingen 2024

Het gemeentebestuur steekt niet onder stoelen of banken dat ze de nieuwe Markt klaar wil hebben tegen 2024, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is of deze vertraging die plannen nu dwarsboomt. “We kunnen er nog geraken, maar het wordt kantje boord. Of we de streefdatum van 2024 halen zal ook een beetje afhangen van welke aannemer uit de bus komt in de aanbesteding. Het is ook het einde van de wereld niet als we het niet halen in 2024. Ik moet wel zeggen dat het een tegenslag is dat die procedure veranderd is. We hadden er al rekening mee gehouden dat de bouwprijzen veranderd waren, maar of deze vertraging een impact zal hebben op het budget weten we nog niet.”

Gemeentepark

Het ontwerp van het Gemeentepark Houthulst, zoals het voortaan zal heten, komt van Ieperling Andy Malengier. De verharding in het park wordt aangelegd in keiklinkers. Er komen zitbanken en rond het park komt er een haag van twee meter hoog. Ter hoogte van het Markthuis wordt de haag iets lager. Er komen zeven ingangen tot het park, onder andere ter hoogte van de Eugène de Grootelaan en de ingang van de kerk.

Een van de blikvangers in het park worden de dansende fonteinen. Het straatje tussen de bushaven en het rondpunt met de Stadenstraat wordt een wandel- en fietspad. Dan is het wel de bedoeling dat de straat voor het gemeentehuis tweerichtingsverkeer wordt, net als de Eugène de Grootelaan. Het kostenplaatje bedraagt 2,4 miljoen euro.