Nieuwe Lysbrug in Ingelmunster wordt een heel elegante brug mét fietslussen

Twee jaar geleden werd de oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster afgebroken. Vlaanderen investeert 4,5 miljoen euro in een nieuwe Lysbrug, die een veilige fiets- en wandelverbinding zal worden over het kanaal. De brug krijgt aan beide oevers fietslussen met rustpunten, die ervoor zorgen dat fietsers de hogere brug vlot zullen kunnen oprijden. De werken vatten aan in de zomer van 2024 en zullen duren tot eind 2025.

Sinds 1944 bood de vroegere Lysbrug fietsers en voetgangers een autovrije oversteekplaats over het kanaal Roeselare-Leie. Deze stalen brug kwam er in de plaats van het exemplaar dat vernietigd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een inspectie in 2020 bleek deze recreatieve brug in bijzonder slechte staat. Door roestvorming en slijtage moest de brug aan stevigheid inboeten.

De brug werd daarom toegevoegd aan de lijst met prioritaire kunstwerken van de Vlaamse overheid die aan vervanging toe zijn. In overleg met de gemeente Ingelmunster werd de brug eind 2020 uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Er werd geen tijdelijke brug voorzien maar onmiddellijk ingezet op een definitieve nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

Ontwerp

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt een stalen vakwerkbrug met V-vormige landhoofden, een totale overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. De nieuwe brug komt ter hoogte van het park. Het wordt een exemplaar met een doorvaarhoogte van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers.

Op beide oevers wordt met fietslussen gewerkt om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. Omdat de noordelijke oever overstromingsgevoelig gebied is, wordt de toerithelling hier op pijlers gebouwd. Op de zuidelijke oever komt een toerithelling op de talud.

De fietslussen krijgen lichte leuningen, een start- en stopstrook en rustzones waar de hellingsgraad beperkter is. Tussen de verschillende elementen wordt beplanting voorzien. Voetgangers krijgen toegang tot de brug via trappen die tussen de pijlers doorlopen. Aan de zuidelijke oever wordt naast de toerithelling een voetpad voorzien zodat voetgangers een veilige doorsteek krijgen van de Zuidkaai naar de Vaarstraat. Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Er worden veilige aansluitingen voorzien met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat wordt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken voorzien.

Kostprijs

De brug wordt gefinancierd door De Vlaamse Waterweg nv voor een geraamd budget van 4,5 miljoen euro (excl. btw). De gemeente Ingelmunster staat in voor de zone van bomen die gecompenseerd zullen worden. Het project maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.

Nu het ontwerp is bepaald wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt en zal in 2023 zowel de aanbestedingsprocedure tot het aanstellen van een aannemer als de procedure tot het bekomen van de omgevingsvergunning worden opgestart. Er wordt voorzien dat de werken, na het bekomen van de omgevingsvergunning, kunnen starten in 2024 en normaal eind 2025 zijn afgerond. (PADI)