Nieuwe ingrepen tegen wateroverlast dringen zich op: “Werken krijgen prioriteit”

Tijdens de meest recente gemeenteraad polste Ronny Vanstechelman (Alternatief24) naar de geplande werken om wateroverlast in Bredene-Dorp tegen te gaan. “Wijkbewoners hoeven niet meteen zandzakjes in te slaan, maar we moeten op onze hoede zijn voor grote wateroverlast, zoals ze in de Westhoek meegemaakt hebben.”

Wie er de kaart met overstromingsgevoelige gebieden op www.waterinfo.be op naslaat beseft al snel: het donkerblauw, waarmee grote stukken van Bredene zijn ingekleurd, voorspellen weinig goeds bij wekenlange regen of een waterbom, zoals ze die in Pepinster meemaakten.

“Vooral de omgeving van de Dorpstraat en de Landweg is op dit vlak een kritische zone”, weet gemeenteraadslid Ronny Vanstechelman. “In het verleden werd hier, precies om wateroverlast te voorkomen, een terugslagklep geplaatst en een bufferbekken aangelegd. Dit bufferbekken is echter niet voldoende om calamiteiten te vermijden en bovendien laat het onderhoud ervan te wensen over.”

Pompstation

De aanpalende wijk met grotendeels nieuwbouwwoningen ligt bovendien lager dan de weilanden in de landbouwzone achter de Landweg. “Het gemeentebestuur plant hier met Farys dan ook de bouw van een pompstation, de plaatsing van rioleringen met een grotere buismaat en een aansluiting op het bufferbekken en het grachtensysteem.”

De omgevingsvergunning voor deze werken zou volgens Vanstechelman al in orde zijn en er zouden hiervoor ook al de nodige subsidies voorzien zijn van hogerhand.

“Ik heb er dan ook op aangedrongen om in het volgende meerjarenplan de nodige gelden te voorzien voor deze werken. Op deze manier kunnen we Bredene-Dorp in de toekomst behoeden voor wateroverlast. Nogmaals, bij normale regenval moeten de inwoners van het Dorp zich niet meteen zorgen maken maar we zijn beter voorbereid op uitzonderlijke en langdurige regen.”

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit), bevoegd voor openbare werken, bevestigde intussen dat het gemeentebestuur zich sterk bewust is van deze problematiek en de uitvoering van deze werken dan ook prioriteit zal krijgen.