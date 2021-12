Nieuwe gezichten, jaren ervaring: “Het was een verrassing en een beloning”

Tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad, op maandag 13 december, leggen twee nieuwe raadsleden de eed af. Alle veranderingen en verschuivingen gebeuren bij meerderheidsgroep #Team8980. Wij stellen Philippe Rassalle en Christine Van Exem even voor.

Christine Van Exem (64), gewezen Krak van onze krant, legt tijdens de gemeenteraad van 13 december de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

“Een mandaat als gemeenteraadslid had ik nu niet onmiddellijk verwacht. Het was een totale verrassing. Door het stoppen van Sabine Vanderhaeghen word ik na vijftien jaar veelal achter de schermen in de politiek actief te zijn geweest nu gemeenteraadslid”, begint ze haar verhaal.

Christine woont in de Komenstraat 2 in het Breldorp. Ze is getrouwd met Johnny Blanckaert en moeder van Björn, die getrouwd is met Els Vanmoortel, en van Eveline, die getrouwd is met Davy Bintein. Ze is grootmoeder van vijf kleindochters: Vaike, Ajme, Imke, Kasey en Layla. “Van opleiding ben ik gezinssanitaire helpster. Daarbovenop heb ik nog een jaar verpleegkunde gestudeerd in Kortrijk. Nu ben ik huisvrouw.”

Mensen in nood helpen

“Al ongeveer vijftien jaar ben ik actief in de politiek in Zonnebeke. Destijds werd ik daarover aangesproken door enkele bestuursleden: of ik Zandvoorde niet wilde vertegenwoordigen. Daar heb ik tot nu geen spijt van gehad. Vroeger zetelde ik in de raad van het OCMW – die heet nu Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op 1 januari word ik lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), en dat is ook iets dat mij enorm boeit. Als bestuurslid van de welzijnsschakel ‘t Zunnetje kom ik geregeld in contact met mensen die hulp nodig hebben en goed kunnen gebruiken. Door mijn lidmaatschap van het BCSD zal ik de noden van die doelgroep nog beter leren kennen.”

“Als raadslid zal ik mij inzetten om de belangen van alle (Groot-)Zonnebekenaren en het kleine Zandvoorde te verdedigen. Na mijn jarenlange, soms ongeziene inzet, komt dit als een beloning voor mij. Dat Zandvoorde opnieuw vertegenwoordigd wordt, is van groot belang!”

Naast bestuurslid van ’t Zunnetje is Christine in Zandvoorde ook voorzitter van de vrouwenbeweging Femma, actief bij het pastorale leven en lid van diverse verenigingen. Samen met haar man leidt ze ook een curling groep.

“Die richt zich vooral tot de oudere generatie en mensen die soms eenzaam zijn. Die komen niet alleen samen voor het spel, maar ook voor koffie met een babbel. Of ik dat allemaal zal blijven combineren, weet ik nog niet. Ik zal het alvast proberen. Zeker weet ik dat ik op de steun kan rekenen van mijn man Johnny, want die staat me in veel opzichten bij. Het raadslidmaatschap zie ik niet alleen als een taak om de mensen te helpen, maar ook als een eer.” besluit Christine.

Uniek is wel dat zowel Christine als haar man Johnny al allebei door de lezers van deze krant werden verkozen tot Krak van Zonnebeke.

Nieuw raadslid Philippe Rassalle. © ZB

Focus op welzijn, veilig verkeer en cultuur

Philippe Rassalle (59) maakt de overstap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst naar de gemeenteraad. Op 13 december legt hij officieel de eed af.

“Destijds werd ik aangesproken door toenmalig plaatselijk CD&V-voorzitter Carl Mortier, die een spreiding van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen wou over alle deelgemeenten. Hij wilde me uitspelen in Geluveld en Zandvoorde. Mijn eerste verkiezingsdeelname dateert van 2006,” begint Philippe zijn verhaal.

Dat hij gevraagd werd, is niet verwonderlijk, want hij was bijzonder actief in sociaal-culturele middens. Momenteel is hij nog altijd lid van de KWB, bestuurslid bij Blue Star Geluveld, bestuurslid bij kaartersclub De Manie, bestuurslid bij Welzijnsschakel ‘t Zunnetje en betrokken bij de Noord/Zuid-raad Zonnebeke en de beeldbank Zonnebeke Verbeeldt. In 2017 werd hij bij de uitreiking van de cultuurtrofee gehuldigd als toonbeeld van vrijwilliger.

Philippe groeide op in Wervik en verhuisde later naar Geluveld. Hij woont in de Zandvoordestraat 21. Hij is de vader van Tine, Jolien en Emiel, en beroepshalve is hij IT’er.

“Een overstap van het BCSD naar de gemeenteraad was niet afgesproken bij de start van de legislatuur, maar als eerste opvolger weet je dat er een kans bestaat. Doordat Marc Verstraete recent besliste om te stoppen als raadslid, kom ik in de raad. Mooi dat hij me op de hoogte bracht. Ik wil hem danken voor de kans en voor zijn vele jaren van inzet, als OCMW-raadslid en -voorzitter, en als gemeenteraadslid.”

Consensus

“Het BCSD heeft een heel andere werking dan de gemeenteraad”, gaat Philippe verder. “Daar speelt partijpolitiek een mindere rol, maar probeer je met alle raadsleden, in consensus, de juiste beslissing te nemen voor de mensen die steun vragen. Iets wat, althans in de jaren dat ik erin zetelde, altijd lukte met de diverse partijen die aan tafel zaten. Een blijvende goede werking van het BCSD en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is voor mij enorm belangrijk, gezien ook mijn betrokkenheid bij ’t Zunnetje. Welzijn is voor mij een heel belangrijk thema, maar ook verkeersveiligheid en cultuur – met onder ander het verenigingsleven en de digitalisering – staan op mijn lijstje. Het wordt een grote verandering, maar met de steun van de collega’s binnen #Team8980 zal dit wel lukken.”

“Het is alvast een leuke verrassing dat Christine Van Exem ook in gemeenteraad komt zetelen. We werken al enkele jaren samen, onder andere in het bestuur van ‘t Zunnetje, en weten dus redelijk goed wat we aan elkaar hebben. Het is heel goed dat Zandvoorde nu ook opnieuw vertegenwoordiging heeft in de groep.”