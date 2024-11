Nieuwe gemeenteraden staan te trappelen maar deze burgemeesters moeten nog even in de wachtzaal

In negen West-Vlaamse gemeenten zal er volgende week geen installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad gehouden worden. Evenveel burgemeesters moeten dus nog even in de wachtzaal blijven zitten.

Door het nieuwe kiesdecreet start een lokale bestuursperiode vanaf nu met een installatievergadering van de gemeenteraad. Daarop leggen de gemeenteraadsleden, de schepenen en de burgemeester de eed af. Na de verkiezingen van 13 oktober is het in bijna alle West-Vlaamse steden en gemeenten al duidelijk wie aan de macht komt – of blijft, behalve in Diksmuide en in Blankenberge. Daar was er bij het ter perse gaan van deze krant nog geen coalitie gesmeed en zal het mogelijk aan de gemeenteraad zijn om in een geheime stemming te bepalen wie aan het roer komt.

Negen klachten

In negen andere West-Vlaamse gemeenten wordt er echter nog geen installatievergadering gehouden, omdat er tegen de verkiezingsuitslag bezwaar werd ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dat is het geval in Deerlijk, Wingene, Oudenburg, Koekelare, Veurne, Moorslede, Heuvelland en De Haan. Eerst moet die klacht afgehandeld zijn door de Raad vooraleer de nieuwe gemeenteraad – en het nieuwe college van burgemeester en schepenen – kan geïnstalleerd worden.

Parket

In enkele van die gemeenten werd, naast de klacht bij de Raad, ook klacht ingediend bij het parket wegens het ronselen van stemmen. Ook dat strafonderzoek moet zo snel mogelijk afgerond worden. Dit is onder meer het geval in Veurne en Oudenburg. Ook in Tielt is er nog geen installatievergadering, omdat de wetgever bepaald heeft dat in de fusiegemeenten extra tijd voorzien is.

Advies

Pas als al die onderzoeken afgerond zijn, kan het nieuwe bestuur aantreden in de gemeente. Maar ook dan kan er in sommige gemeenten nog iets veranderen. Het is namelijk aan de minister van Binnenlands Bestuur, Hilde Crevits (CD&V), om de benoemingen van de burgemeesters te bevestigen. Dat doet ze op basis van een advies van de gouverneur en de procureur-generaal. Dit kan een probleem zijn voor onder andere Anthony Dumarey in Oudenburg en Wieland De Meyer in Heuvelland. Naar hen loopt immers een strafonderzoek wegens belangenneming. De minister kan, op basis van de adviezen, beslissen om de aangewezen burgemeesters te benoemen, niet te benoemen of de zaak in beraad te houden. Vaste termijnen zijn daarvoor door de wetgever niet bepaald.