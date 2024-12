Nieuwe gemeenteraad van Spiere-Helkijn geïnstalleerd met na 36 jaar een nieuwe burgemeester

In de raadzaal van het gemeentehuis van Spiere-Helkijn vond de druk bijgewoonde installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad plaats. Na 36 jaar krijgt faciliteitengemeente Spiere-Helkijn een nieuwe burgemeester. Dirk Walraet wordt er opgevolgd door de ambitieuze 47-jarige Mathias Goos.

De komende zes jaar zal de gemeenteraad bestaan uit slechts één fractie, PRO8587. De installatievergadering, volledig in het Nederlands, verliep vlekkeloos en op een ontspannen manier. Ze werd in goede banen geleid door algemeen directeur Wout Lefebvre. Alle verkozenen legden de eed af onder luid applaus.

Zo stemde Spiere-Helkijn op 13 oktober

Roger Deldaele gaf de functie van gemeenteraadsvoorzitter door aan Mathias Goos. “Ik ben heel tevreden met de samenstelling van mijn ploeg”, vertelt een opgetogen burgemeester.

“Het plaatje klopt volledig. We willen een open, warm en transparant beleid voeren. We willen continuïteit en toegankelijk zijn voor de burgers. Het budget moet beheerd worden zoals een goede huisvader dat doet. We willen voorzichtig plannen en uitvoeren wat moet. We zullen de uitgaven moeten beperken en de nodige subsidies proberen vast te krijgen.”

Horeca en verenigingen

“Wat goed is willen we uiteraard behouden. Reken ons de komende jaren niet af op bakstenen, grote projecten of megalomane zaken. We zullen verbeteren wat beter moet, maar volgens de financiën.”

“We willen extra ondersteuning bieden aan de horeca en de verenigingen. En we willen samenhorigheid creëren en stabiliteit opbouwen. Het zijn moeilijke tijden waarin we toch ambitieus willen besturen. Ik ga alvast met veel goesting deze legislatuur in”, besluit de burgemeester gedreven.