Nieuwe gemeenteraad Deerlijk eindelijk geïnstalleerd na hertelling stemmen: Raadsleden leggen de eed af in het buurthuis De Wieke

Het buurthuis De Wieke liep vorige week aardig vol voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Deerlijk, die eindelijk doorging na de hertelling van de verkiezingsresultaten. Na zes jaar coalitie met Open Vld heeft CD&V Deerlijk weer de volstrekte meerderheid. Zeven van de 23 raadsleden zijn nieuw, Louis Vanderbeken is de nieuwe burgemeester, voormalig burgervader Claude Croes is eerste schepen geworden.

Er was veel belangstelling voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad, die enkele weken moest uitgesteld worden omwille van de hertelling. Omdat er heel wat belangstellenden werden verwacht, ging de installatie niet door in de raadszaal van het gemeentehuis maar in het buurthuis De Wieke in de Molenhoek. Nadat uittredend gemeenteraadsvoorzitter Jo Tijtgat (CD&V) de eed had afgelegd in handen van Marc Coppens (CD&V), de nestor van de gemeenteraad, mochten de andere 22 verkozen gemeenteraadsleden in zijn handen zweren om “de verplichtingen van het mandaat trouw na te komen.”

Samenstelling

De rangorde van de gemeenteraadsleden is als volgt vastgesteld: voormalig burgemeester Claude Croes is eerste schepen, na hem volgen Jo Tijtgat, Louis Haerinck, Regine Rooryck, Matthias Vanneste, Jurgen Beke, Filip Terryn, Bert Schelfhout, Sophie Mespreuve, Marleen Prat, Philip Ghekiere, Louis Vanderbeken, Marc Coppens, Sandra Goussey-De Leeuw, Lies De Witte, Yves Vande Wiele, Lukas Viaene, Katrien Vandenbogaerde, Arthur Dewaele, Tine Willaert, Bruno Lecluyse, Jan Feryn en Jan Colpaert. De laatste zeven raadsleden zijn ook de nieuwkomers in de gemeenteraad.

Ter herinnering: CD&V Deerlijk heeft nu opnieuw de absolute meerderheid met in totaal veertien op 23 zetels. Team Deerlijk heeft er zeven, Vlaams Belang en N-VA elk eentje. Na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter, Louis Haerinck (CD&V), was het de beurt aan Claude Croes, Regine Rooryck, Jo Tijtgat en Lies De Witte om de eed als schepen af te leggen.

Verder is Marleen Prat ide nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) geworden en wordt ze daardoor van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.