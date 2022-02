Nieuwe dorpskern van Dranouter zorgt voor discussie in gemeenteraad

Ten vroegste eind dit jaar worden er werken gestart in de dorpskom van Dranouter. Op dit moment is de gemeente Heuvelland bezig met de opmaak van de plannen. In deze plannen wordt in het kader van het plaatsen van een gescheiden riolering veel aandacht besteed aan een aantrekkelijke dorpskern, het milieu, de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid. Vooral de heraanleg van de parking op het Planciusplein roept vele vragen op. Zo ook bij N-VA Heuvelland.

Recent hield de partij een enquête onder de inwoners. In de enquête werden volgende vragen gesteld: Heb je al gehoord van de dorpskernvernieuwing? De parking op het Planciusplein gaat van 36 plaatsen naar 20. Vind je dat een goede zaak of niet?

Op de eerste vraag werd voornamelijk geantwoord dat er weinig of geen communicatie is vanuit de gemeente. Over de inkrimping van het aantal parkeerplaatsen was zo goed als iedereen het oneens. “We zijn verwonderd over deze ingreep, er zal wildgeparkeerd worden, er zal chaos zijn in de omgeving, parkeerproblemen zijn er nu al, dus het zal alleen maar verergeren. Waar moeten thuisverpleging, dokters, mantelzorgers hun wagen zetten, kortom we zijn tegen”, klonk het in de reacties.

“Die opmerkingen en verzuchtingen nemen wij ter harte. Ook wij zijn voor vernieuwing en vergroening, maar niet ten koste van parkeergelegenheid in het dorp. Het parkeerbeleid in Heuvelland is dringend aan herziening toe,” aldus Miguel Thevelein. Hij geeft verder mee dat de maatregelen die genomen worden om de veiligheid op de weg te verbeteren, wel goed scoren in de enquête. “De rijwegversmalling, poorteffecten en meer groen krijgen dan ook bijval.”

Geen mogelijkheden voor andere aanpak

De resultaten van de enquête en de kritiek van N-VA Heuvelland verrast alvast bevoegd schepen van openbare werken Dirk Baekelandt. “We hebben deze plannen uitgewerkt met de werkgroep in Dranouter. Realistische mogelijkheden om het anders aan te pakken werden daar niet voorgesteld. Er werd ook reeds een algemene inwonersvergadering georganiseerd over de plannen.”

“En ook in de gecoro en de participatieraad, waar N-VA ook vertegenwoordigers heeft, werd het plan voorgesteld en kwamen er geen opmerkingen. Integendeel, het werd zelfs heel positief onthaald door leden van de N-VA. Om dan nadien commentaar te geven zonder concreet voorstel erbij is nogal goedkoop. We zijn ons bewust van de uitdaging en zijn nog in gesprek voor een aantal oplossingen op vlak van parkeren. We staan dan ook open voor alle concrete opmerkingen en suggesties van alle inwoners van Dranouter.”

Groener

Het plan dat nu op tafel ligt voorziet een mooi en groener dorpsplein, met laadpunten voor elektrische auto’s, een toegankelijke bushalte en voorzieningen voor fietsers en wandelaars. De parkeerplaatsen worden ook breder, en er komen plaatsen voor mensen met een beperking.

“Hierdoor verdwijnen inderdaad een aantal parkeerplaatsen. Nu is dat een vlakte in asfalt met een niet-toegankelijke bushalte zonder voetpad en weinig voorzieningen voor fietsen. Het parkeren gebeurt er heel chaotisch en de parkeerplaatsen zijn te smal. Verderop, in de Dranouterstraat en de Kruisabelestraat wordt het parkeren echter beter georganiseerd waardoor daar extra plaatsen gecreëerd worden,” aldus nog schepen Dirk Baekelandt.

(MD)