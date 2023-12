Nieuwe digitale werkplaats ‘Fablib’ in bibliotheek van Koksijde

De Koksijdse bib krijgt er een nieuwe afdeling bij: het ‘Fablib’, naar een idee van Fablab Factory, met een ‘makerspace’ waar bibliotheekbezoekers aan de slag kunnen met de meest moderne digitale tools.

Schepen Stéphanie Anseeuw: “De bibliotheek is bij uitstek een plek om informatie te krijgen en kennis te delen. Als bibliotheek van de 21ste eeuw moeten we ook kennis delen op het vlak van mediawijsheid en mediavaardigheid. Het is dan ook een logische stap om dat aan te vullen met kennis over design en techniek. Dit draagt bij aan een nieuwe vorm van geletterdheid: een competentie in moderne technieken in een digitale wereld. De nieuwe makerspace wordt een open source-kennisplek waar jong en oud(er) mediawijsheid kan delen. Deze makerspace of ‘fablib’ is een digitale, coöperatieve werkplaats waar mensen met behulp van hardware en software kunnen experimenteren. Concreet kochten we een kar aan met volgende toestellen: een vinylsnijder, een hittepers, een vacuümvormer, een 3D-printer, Micro:bits, een lasersnijmachine, TPBots en Micro:bit Tinker Kits. Enkele bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers en collega’s van andere diensten volgden al een opleiding over het gebruik van de toestellen.”

Het gebruik van de toestellen is gratis, gebruikers kunnen er zelfstandig mee aan de slag, en er komen ook gratis workshops voor volwassenen, voor onze kinderen en Koksijdse schoolklassen. Enkel de kostprijs van de verbruiksartikelen wordt aangerekend. De Micro:bits, de TPBots en de Micro:bit Tinker Kits worden ook uitgeleend volgens de uitleenmodaliteiten van de bib.”