Nieuwe bibliotheek sneuvelt in besparingsronde Houthulst

De stijgende energie- en personeelskosten nopen ook het gemeentebestuur van Houthulst tot besparingen. Het voornaamste slachtoffer is de nieuwe bibliotheek die gepland was, maar ook werken aan het administratief centrum in de Terreststraat en de aanpassing van de gemeentelijke loods worden geschrapt. Anderzijds worden wel extra middelen geïnvesteerd in onder andere voet- en fietspaden en het voetbalplein van Jonkershove.

In Houthulst stegen de loonkosten in 2022 met 1 miljoen euro, van 4,82 miljoen euro naar 5,83 miljoen euro. De elektriciteitskosten verdubbelden (van 251.344 euro in 2021 naar 501.498 euro in 2022), en de gasfactuur vervijfvoudigde zelfs (van 53.258,47 euro in 2021 naar 248.932 euro in 2022).

Stijgende kosten

Het verwonderde dan ook niemand dat het gemeentebestuur enkele besparingen aankondigde in de aanpassing van het meerjarenplan op de gemeenteraad van donderdag 15 december. “Maar gezien de omstandigheden houdt onze begroting nog goed stand”, zei burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “Zonder belastingverhogingen blijft onze autofinancieringsmarge positief. De stijgende kosten worden opgevangen door middelen uit de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering, de herraming van de personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing. Omdat onze werkingskosten relatief gering en onze schuldenlast relatief hoog zijn profiteert onze begroting meer van de inflatie dan andere begrotingen, weliswaar met vertraging. We kunnen toch een ambitieuze begroting voorleggen zonder dat het onze bevolking raakt.”

Gemeenteloods

Het grootste slachtoffer van de besparingen is toch de bibliotheek. In het meerjarenplan had de gemeente daarvoor 1 miljoen euro voorzien, daarvan wordt 900.000 euro geschrapt. “Met de resterende budget van 100.000 euro zullen we noodzakelijke aanpassings- en herstellingswerken uitvoeren aan het huidige bibliotheekgebouw in de Broeders Xaverianenstraat”, aldus Hindryckx. “We schrappen ook de oorspronkelijke bouwplannen in het administratief centrum tegenover het gemeentehuis. Enkel de fietsstalling en de gevelbekleding worden nog uitgevoerd. Het oorspronkelijke budget hiervoor was 450.000 euro, maar daar blijft nog 130.000 euro van over. We besparen daarbovenop ook nog eens 150.000 euro door het oorspronkelijk plan om de loods in de Melanedreef uit te breiden te schrappen.”

Oud gemeentehuis Merkem

Er worden ook wel extra investeringen gepland. Zo wordt er 50.000 euro voorzien voor het oud gemeentehuis in Merkem, om te investeren in sanitair en lokalen van verenigingen. Een andere nieuwe budgetpost in het meerjarenplan is de 100.000 euro voor de vergroening van het wagenpark van de gemeente. “Het oorspronkelijke budget voor wegenwerken verhogen we met 200.000 euro tot 3 miljoen euro, te verdelen onder voet- en fietspaden en het beheer en herstel van de wegen”, voegde de burgemeester er nog aan toe. “Een andere nieuwe budgetpost is de 100.000 euro voor aanpassingswerken aan sportaccommodatie. Dat gaat onder meer om aanpassingswerken aan het voetbalveld van Jonkershove.”

Vernieuwing Markt

Door de hogere bouwkosten moesten voor bepaalde projecten ook de ramingen opgetrokken worden. Zo stijgt het budget voor de heraanleg van de Markt en de Eugène De Grootelaan van 2 miljoen euro naar 2,45 miljoen euro. Voor de werken aan de doortocht van Jonkershove moet de gemeente 120.000 euro extra betalen. De totale kost voor dat project komt nu al op 613.294 euro. Door de gewijzigde visie op het patrimonium van de gemeente gaat ook de geplande verkoop van het OCMW-gebouw niet door, waardoor het bestuur een ontvangst van 600.000 euro door de neus geboord ziet.”

Reactie oppositie

De reactie van de N-VA-oppositie op de meerjarenplanaanpassing was opvallend beperkt. Julie Descheppere (N-VA) vroeg wel wat er wegvalt door de vermindering van de middelen voor basisonderwijs van 100.000 euro naar 25.000 euro. Joris Hindryckx legde uit dat het bestuur eerst van plan was om de tweede verdieping van de school van Klerken te kopen, om ter beschikking te stellen voor verenigingen, maar dat er nu wordt geopteerd voor huren op lange termijn.

Hogere retributie

Descheppere nam ook de hogere retributie voor het afleveren van administratieve stukken op de korrel. Ze haalde het voorbeeld aan van identiteitskaarten, waarvan de prijs stijgt van 20 naar 25 euro. “Voornamelijk middenklasse wordt getroffen. Als je kan bewijzen dat je behoeftig bent, gelden de prijsverhogingen niet. Wij vinden dat dit niet kan”, aldus Julie Descheppere.

Middenklasse getroffen?

“Dus de middenklasse wordt getroffen omdat ze om de zoveel jaar vijf euro meer moeten betalen voor een identiteitskaart?”, vroeg burgemeester Hindryckx zich cynisch af. “We hebben altijd als leidraad aangehouden dat de prijs die de mensen moeten betalen niet lager is dan de kostprijs voor de gemeente. Die kostprijs is gestegen, dus verhogen wij ook de prijzen. Ik denk dat dit logisch is.”