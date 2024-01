Nieuwe assistentiewoningen De Wildertuin klaar

Eind januari worden de 33 nieuwe assistentiewoningen op de zorgcampus in Langemark in gebruik genomen. Gemeenteraadslid Marleen Soete (CD&V) stelt echter vast dat er geen extra personeel komt in het woonzorgcentrum en vreest dat de werkdruk voor het bestaande personeel zal toenemen.

De bouw van de assistentiewoningen De Wildertuin is zo goed als afgerond en men verwacht dat vanaf eind januari de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Op de raad voor maatschappelijk welzijn maakte Marleen Soete (CD&V) zich echter zorgen over de extra werkdruk voor het personeel. “Wordt er extra personeel ingeschakeld? In het organogram was er immers ook al sprake van een woonassistent. En wie zal de mogelijke oproepen vanuit die 33 woningen beantwoorden?”

In 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur en Community Building voor aansluiting van het oproepsysteem en het verlenen van crisisinterventie in de erkende assistentieflats al goedgekeurd. “Er wordt een service van 24 op 24 en 7 op 7 gegarandeerd door de verpleegkundigen van het woonzorgcentrum”, aldus Soete. “Vaak is het extra werk bij ingebruikname nog miniem, maar ik vernam dat dit op andere locaties serieus onderschat werd, wat de werkdruk verhoogde. Ik hoop dat dit tijdig geëvalueerd zal worden.”

Afwachten

“De woonassistent wordt aangesteld door Community Building”, antwoordde schepen Heidi Coppenolle (N-VA). “Er zal wel iemand van ons personeel moeten instaan voor de oproepen die ze krijgen binnen het woonzorgcentrum. Die worden inderdaad beantwoord door ons personeel. Maar er is ook een oproepassistent aanwezig binnen het gebouw. Het is ook niet zo dat alle assistentiewoningen meteen bewoond zullen zijn. Of het verplegend personeel veel interventies zal moeten doen in de assistentiewoningen valt nog af te wachten.”

Marleen Soete wist ook dat er recent problemen waren met de verbinding voor telefonie en Televic. “Ik hoop dan ook dat dit serieus zal uitgetest worden en dat het geen twee dagen zal duren vooraleer men een oplossing zoekt voor het probleem zoals nu het geval was. Normaal moet zo’n probleem binnen het half uur kunnen worden opgelost.”

“Onze diensten zijn daar in het weekend geweest om dat probleem te bekijken”, antwoordde burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Maandagochtend was dat probleem opgelost.”