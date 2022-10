Nieuw vrijetijdscentrum in Beselare moet klaar zijn tegen zomer van 2023

Weinig punten tot discussie op de gemeenteraad maar wel uitgebreide en interessante interpellaties.

Terloops kunnen we vermelden dat de gemeenteraad voor 23 uur beëindigd werd, wat zeker een snelheidsrecord is voor de raadzittingen in Zonnebeke. InSamenSpraak had bij monde van fractieleider Luk Holflack vragen bij het project van de oude gemeenteschool Beselare. “De werken zijn ondertussen al meerdere maanden bezig. Op vandaag weten we dat deze werken bedoeld zijn om te zorgen voor een moderne en duurzame huisvesting voor de Beselaarse Chiro, de harmonie, de heksenstoet, de Reutelnoot en de academiën ook te voorzien in een vergaderruimte voor alle Beselaarse verenigingen. Wij zouden graag een stand van zaken krijgen over dit totaalproject”, aldus Luk Hoflack.

In een overzichtelijke PowerPoint gaf schepen Koen Meersseman (#Team8980) een stand van zaken. “De werken vlotten goed en worden wekelijks opgevolgd. De ruwbouw is bijna klaar en de renovatie in opbouw. We hopen ondanks de prijsstijgingen en de onzekere toekomst alles te kunnen afronden met 2.400.000 euro. De directeurswoning wordt niet meegenomen in het project, die 80.000 euro werd er niet voor voorzien in het budget. De werken zouden moeten afgelopen zijn met de aanpassingen in eigen beheer mei-juli 2023 en de in gebruikname is voorzien voor de zomer van 2023.”

Landhuis

Ook waren er vragen over het landhuis. “Maar hoe zit het nu eigenlijk met de financiering? Hoeveel zal dit totale project uiteindelijk kosten”, vroeg Luk Hoflack. Schepen Joachim Jonkheere antwoordde. “We hebben hiervoor 2.200.000 euro ingeschreven. Het is louter een inschatting, zelfs nog geen raming. Momenteel is men bezig het ontwerp te finaliseren.” Luk Hoflack wilde weten wat het uiteindelijk zou worden. “Een dienstencentrum waar men terecht kan met alle vragen, maar ook een ontmoetingsplaats die zorgt voor sociale contacten. We voorzien een multifunctionele ruimte en ja ook de verengingen zullen ruimtes kunnen gebruiken. We hopen dit allemaal in 2023 te realiseren”, aldus schepen Joachim Jonckheere.

Investeringen 2022

“In de vorige gemeenteraad van september kregen wij als fractie te horen dat de schepen blij zal zijn als hij 40 procent van de voorziene investeringen in 2022 zou kunnen realiseren. Wij denken dat geen enkele gemeente fier kan zijn op het feit dat er al in september gezegd wordt dat minder dan de helft zal gerealiseerd worden tegen het einde van het investeringsjaar”, stelde InSamenSpraak vast. “We zitten nu effectief in oktober aan 40 procent, maar naar het einde van het jaar zal dit ongeveer 60 procent zijn”, reageerde de schepen. “Zo slecht is dit niet als je weet dat het gemiddelde voor West-Vlaanderen op 55 procent ligt over de 64 gemeenten.”