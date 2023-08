Nieuw raadslid legt de eed af in Dentergem

De gemeenteraad van Dentergem heeft er een nieuw gezicht bij. Alexander Deley legde onlangs de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Focus8720. Hij volgt partijgenoot Patrick Béarelle op.

“Als nieuw gemeenteraadslid ben ik vereerd en dankbaar dat ik de kans krijg om de inwoners van Dentergem te vertegenwoordigen en te helpen”, zegt de Dentergemse ondernemer, die in 2018 voor het eerst op de lijst van Focus8720 stond. “We staan voor uitdagende tijden waar het belangrijk zal zijn om verbinding te creëren voor elkaar en met elkaar. Want alleen samen geraken we vooruit.” In dezelfde adem dankte de partij Patrick Béarelle voor zijn inzet. Hij volgde in 2012 zijn vader Frans Béarelle op in de Dentergemse politiek en wil voortaan meer tijd maken voor zijn familie. (SV)