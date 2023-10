Nieuw raadslid Gaby Vandekerckhove legt eed af

Gaby Vandekerckhove (71) legde de eed af als nieuw raadslid voor Samen Open voor Mens en Milieu (SOMM). Gaby vervangt in de raad partijgenote Kim Depoortere. Kim nam om persoonlijke redenen ontslag als gemeenteraadslid. Opvolger Gaby Vandekerckhove werkte vroeger bij Het Anker in Brugge, een school voor kinderen met gedragsmoeilijkheden en autisme. Hij stond er in voor het onderhoud van de gebouwen. Gaby is sinds 2016 gepensioneerd en was in 2018 voor het eerst kandidaat bij de verkiezingen. “Mijn aandacht zal in de raad voornamelijk naar verkeer uitgaan”, aldus Gaby. Ook in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voert SOMM een wissel door. Roland Verdonck wordt vervangen door Charlotte Puype. (BCH)