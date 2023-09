Nieuw gezicht bij Meense gemeenteraad: Jan Verbrugge volgt Karolien Poot op bij Groen-fractie

In de Meense gemeenteraad zal vanaf woensdag een nieuw gezicht te zien zijn. Binnen de fractie van Groen zal Karolien Poot vanaf dan haar plaats afstaan aan Jan Verbrugge. De Lauwenaar, een graag gezien figuur in het straatbeeld, zal zich vooral inzetten voor onderwerpen zoals huisvesting en armoedebestrijding.

Voor wie de Meense gemeentepolitiek volgt, is het geen geheim. De fractie van Groen, die zetelt aan de zijde van de oppositie, is niet meteen groot te noemen. Met slechts twee gemeenteraadsleden vormen ze een klein tandwiel in het grote raderwerk, al is hun aanwezigheid moeilijk te ontkennen. Met een dossierkennis die enkel door hun engagement wordt geëvenaard, zijn ze dan weer een geduchte politieke kracht in de grensstad.

De tandem die Philippe Mingels samen met Karolien Poot vormde, was er eentje die door menig politici met respect werd benaderd. Hoewel de Groen-machine met Zwitserse precisie voort draafde, is verandering toch aan de orde. “Het klopt dat ik na vijf jaar ervoor kies mijn mandaat over te dragen aan een partijgenoot”, klinkt het bij Karolien.

Weldoordachte beslissing

De beslissing komt er niet na een opwelling, maar is weldoordacht. “Wanneer je tot het besef komt dat je jezelf niet meer voor de volle 100% kunt geven, dan moet je de juiste beslissing durven nemen. Vanwege familiale redenen kan ik dat engagement ook niet meer garanderen, waardoor ik de fakkel overdraag aan partijgenoot Jan Verbrugge.”

Karolien was bij haar aanstelling, vijf jaar geleden, een volledige nieuwkomer in de politieke wereld. “Het was een nieuwe wereld die voor me open ging, een wereld waarin ik plots de werking van de stad van dichtbij kon volgen. Toch kon ik erg snel mijn weg in die wereld vinden en maakte ik vooral van welzijn mijn strijdpunt. Als maatschappelijk werker voor het OCMW begreep ik heel goed wat mensen in moeilijkheden doorstonden, waardoor ik keer op keer mij kon inzetten voor een aangepast beleid. Ook op gebied van mobiliteit, meer bepaald de fietsmobiliteit, heb ik meer dan eens een lans gebroken. We zijn trots op het feit dat onze tussenkomsten in bepaalde situaties ook tot een daadwerkelijke verandering hebben weten te leiden. Toch ondervond ik dat ik me niet meer volledig op mijn taak als gemeenteraadslid kon toeleggen. Ik heb dan ook het bestuur van Groen Menen gevraagd om mijn mandaat door te geven aan Jan. Natuurlijk is het met pijn in het hart, maar ik zal de gemeenteraad blijven volgen. Dat kan digitaal, iets waarvoor Groen mee aan de basis lag.”

Geen ervaring, wel veel goesting

Jan Verbrugge maakt zijn intrede in de gemeentepolitiek als nieuwkomer, zonder ervaring maar met een uitzonderlijke dosis politieke goesting. “Ik nam in 2018 eveneens deel aan de gemeenteraadsverkiezing, waar ik toen een derde plaats op de lijst kreeg”, lacht het nieuwe gemeenteraadslid. “Sinds 2019 kreeg ik een plaats in het bestuur van woningmaatschappij Impuls, waar ik me vooral inzet voor het reduceren van de wachtlijsten.”

De man, professioneel actief als coördinator digitale inclusie voor de regio Midwest, zal zijn geweer nog niet meteen van schouder veranderen. “Armoedebestrijding en huisvesting? Het blijven de onderwerpen waarvoor ik me zonder aarzelen zal inzetten. Als Lauwenaar zal ik vanzelfsprekend ook projecten uit de deelgemeente met een arendsoog blijven opvolgen. Zaken zoals de herinrichting van Lauweplaats, de burgerbudgetten of het zonnepark zullen niet aan mijn aandacht ontsnappen. Het is vanzelfsprekend spijtig dat Karolien stopt. De expertise die ze de afgelopen jaren wist op te bouwen, is van onschatbare waarde. Toch zal ik proberen een waardige vervanger te zijn en zal ik, onder de vleugels van Philippe Mingels, duidelijk maken dat Groen Menen de kritische oppositiepartij is die Menen nodig heeft.”

Respect

Voor Philippe Mingels, de groene fundering van de gemeenteraad, wordt het dus een aanpassing al kijkt hij hoopvol vooruit. “Karolien kon de afgelopen vijf jaar echt groeien in de gemeenteraad”, liet hij optekenen in een reactie. “Zowel op gebied van sociale zaken als op gebied van mobiliteit, had ze een erg doorleefde kijk op de dingen. Natuurlijk zal ze gemist worden, maar ik respecteer haar keuze een stap opzij te zetten. Tegelijk heb ik er ook alle vertrouwen in dat Jan een waardige opvolger zal worden.”