Nieuw gemeenteraadslid Jean-Marie Lambrecht trappelt van ongeduld: “Iets betekenen voor ouderen”

Sinds deze week maakt Jean-Marie Lambrecht (71) deel uit van de gemeenteraad. Hij vervangt in de Vooruit-fractie Oceân Vanderhispallie. Als vrijwilliger bij verschillende seniorenorganisaties, waaronder S-Plus, kent hij als geen ander het reilen en zeilen van al deze instanties. “Dit is voor mij een ongelooflijke opstap om iets te kunnen betekenen voor de ouderen.”

“Bij S-Plus Lauwe ben ik al 15 jaar actief. Op een dag stond ex-voorzitter Roger Degryse hier aan de deur met de vraag om voorzitter te worden van S-Plus Lauwe. Na goedkeuring van mijn echtgenote ben ik op de kar gesprongen want de bekommernis voor alle noden bij ouderen sprak mij onmiddellijk aan”, zegt Jean Marie.

Boordevol ideeën

Als nieuwe voorzitter veranderde Jean Marie al onmiddellijk een heikel puntje bij S-Plus. “Ik stelde heel snel voor om een ‘S-Plus Team’ samen te stellen, want ik wou vooral werken met een gelijkgestemd team, dus zonder de typische ‘baas en werkvolk’-context. We zijn een vijf man sterk team, boordevol ideeën om onze 55-plussers in de watten te leggen”, vertelt Jean-Marie.

S-Plus is een pluralistische seniorenvereniging met een ruim aanbod voor levenslustige ‘plussers’ met pit. Het ruime aanbod van activiteiten, thema’s en acties is voor alle leden gratis. “We tellen momenteel een 500-tal leden. Iedereen mag lid zijn en voor 15 euro per jaar zijn we zeker de goedkoopste van Groot Menen”, aldus Jean-Marie.

Ook in het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van de ouderenadviesraad van stad Menen zetelde Jean-Marie 15 jaar lang. “Alles wat onze ouderen aanbelangt, leggen we voor op tafel en dit wordt dan besproken, gewogen en, hopelijk, positief bekeken tijdens de gemeenteraad”, weet Jean Marie. Na het woordje ‘gemeenteraad’ zie ik zijn ogen blinken.

Fier en dankbaar

“Inderdaad, sinds 8 november zetel ik in de gemeenteraad van Menen. Dit is voor mij een ongelooflijke opstap om iets te kunnen betekenen voor de ouderen, maar ook voor alle bewoners van Groot Menen. Het is een première voor mij waar ik heel fier op ben en dit alles dankzij mijn kiezers en supporters.”

De interesse voor de politiek kreeg Jean Marie met de paplepel mee. “Mijn ouders lazen elke dag De Vooruit, een socialistisch dagblad. Ik leerde dus al heel vroeg wat het socialisme kon bijbrengen in onze maatschappij. Werken heeft mij ook nooit afgeschrikt. Op mijn 14de ging ik al werken, altijd in en rond de vlas- en textielnijverheid. Na 45 jaren dienst mocht ik van mijn pensioen genieten, een ideaal moment om mij als vrijwilliger in te zetten bij S-Plus Lauwe en bij WZC Ceres Lauwe. De interesse voor politiek wakkerde toen nog meer aan. Gilbert Bossuyt was toen al een heel goede vriend van mij”, aldus Jean-Marie.

De intrede in de gemeenteraad gaat jammer genoeg ook gepaard met een kleine inruiling. “Mijn plaats bij de ouderenadviesraad moet ik laten gaan. Men mag immers niet actief zijn bij de twee tegelijk. Maar ik heb al een uitmuntende vervanger gevonden. Bij S-Plus Lauwe en WZC Ceres Lauwe blijf ik wel nog actief.”

440 stemmen

De gemeenteraad Groot Menen bestaat telkens uit 31 leden. “Toen Oceân Vanderhispallie uit de gemeenteraad stapte, kwam er een plaatsje vrij voor mij. Maar om er te zetelen moet men uiteraard eerst nog verkozen worden. En 440 voorkeurstemmen gaven mij deze droomzetel. Ik dank vandaag dus vooral al mijn kiezers voor het vertrouwen dat ze mij gegeven hebben en hopelijk kan ik nog iets betekenen voor onze ouderen in het laatste jaar van deze coalitie. Ik vind het belangrijk dat ook ouderen die de noden kennen mee aan het beleid deelnemen. Ik heb voor de korte tijd die nog rest in deze legislatuur al enkele strijdpunten in het achterhoofd. Ik heb in die 15 jaar maar liefst vijf schepenen gekend die ouderen in hun bevoegdheid hadden, iedere keer met een goede samenwerking. En als ik iets geleerd heb in die 15 jaar is dat ouderen maar één kleur hebben, namelijk grijs”, besluit Jean-Marie. (NV)