Nieuw CD&V-gemeenteraadslid wil jongeren terughalen naar Veurne

Remi Vanhee (23) vervangt tijdelijk CD&V-gemeenteraadslid Lies Dezeure en hij heeft er zin in! Amper 19 was hij toen hij zich als actief CD&V-lid engageerde en voorzitter werd van Jong CD&V Veurne.

Remi behaalde vorig jaar mijn masterdiploma geschiedenis aan de KULeuven, en hoopt in juni ook zijn master Europese studies te behalen. “Voor mijn masterthesis behandelde ik de stadsfinanciën van de stad Veurne in de late middeleeuwen. Ik nam toen ook heel wat keuzevakken uit de opleiding politieke wetenschappen op, en vandaar stroomde ik na mijn studies geschiedenis door naar de master Europese studies. Zo kon ik mijn twee passies, geschiedenis en politiek, combineren. De interesse in politiek heb ik op de middelbare school ontwikkeld, gestimuleerd door leerkrachten die het debat over maatschappelijke thema’s aankaartten. Die periode trokken Céline Serpieters en ik samen naar het Vlaams Parlement om er meerdere plenaire vergaderingen bij te wonen en voorjaar 2018 werden we actief lid van CD&V.”

Jeugddorp bouwen

“Ik heb gezocht naar een partij die zorg voor alle mensen weet te combineren met een sterk Vlaams cultureel karakter. Dat vond ik volledig terug in CD&V, de partij waar iedereen meetelt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zat ik mee aan tafel voor het onderhandelen van het huidige bestuursakkoord tussen de meerderheidspartijen. We zijn erin geslaagd om de speerpunten van JongCD&V in dat document te krijgen, namelijk de bouw van een nieuw jeugddorp en de gedeeltelijke terugbetaling door de stad van jaarabonnementen van openbaar vervoer voor jongeren. Dit is ondertussen al een jaar operationeel. Met soortgelijke beleidsmatige acties wil ik in de toekomst jongeren en studenten ervan overtuigen om na hun studies weer in Veurne te komen wonen en niet in de grootsteden te blijven plakken. We moeten alle troeven van onze stad uitspelen: een fijne plaats om te wonen, waar alle voorzieningen zich op wandel- en fietsafstand bevinden, én gemakkelijk bereikbaar voor pendelaars.”

Fan van Sammy Mahdi

Remi stelt vast: “De spreidstand tussen uitslagen op lokaal en nationaal niveau voor CD&V kan niet groter zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bleven wij de grootste lokale partij met meer dan 100 burgemeesters in Vlaanderen. Dat staat in schril contrast met de pandoering die we kregen tijdens de Vlaamse/Federale/Europese verkiezingen in 2019, en al helemaal met de recente peiling. Verjonging is op zich geen doel, maar een middel om de partij voor alle mensen aantrekkelijker te maken. Sammy Mahdi is een van die jongeren, met een ijzersterke maatschappelijke visie en een uitgesproken mening. Ik geloof oprecht dat Sammy de man is om de partij met gezamenlijke steun weer op de rails te zetten richting 2024.”

Remi wil zich vooral op lokaal niveau engageren: bijdragen aan een bruisend verenigingsleven voor alle leeftijdsgroepen, Veurne aantrekkelijk maken voor wandelaars en fietsers, inzetten op groen en ontharding, een nieuw functioneel (wedstrijd)zwembad, een herzien mobiliteits- en parkeerbeleid, en de socio-culturele troeven verder uitspelen met kleinschalige activiteiten en grote evenementen.