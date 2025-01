Nieuw bestuur van De Haan met mand vertraging geïnstalleerd onder ruime publieke belangstelling

De gemeenteraad van De Haan is donderdagavond geïnstalleerd onder grote belangstelling. De zitting werd voor de gelegenheid in het Wielingencentrum in Wenduine georganiseerd en de tribune zat bijna volledig vol. Het gemeentebestuur is alvast redelijk uniek vermits de meerderheid bestaat uit 21 van de 23 zetels. Samen Voluit zit met twee mensen in de oppositie, maar ze beloven alvast hun werk grondig te doen.

De 23 leden van de gemeenteraad van De Haan legden donderdagavond de eed af. De zitting vond plaats in Wenduine en dat was een unicum sinds de fusie van Klemskerke, Vlissegem en Wenduine tot De Haan in 1976. Er zijn heel wat nieuwe gezichten verkozen in de raad. Bij Lijst Burgemeester zijn Katelijne Vermeulen-Van Vlaenderen, Ingrid Baeten, Eva Geers, Steve Depecker en Rebecca Zwaenepoel-Pollet nieuwe gezichten. Bij Bewust Kiezen zijn Baptiste Meyers, Birgit Buysse en Marc Willaert voor het eerst raadslid.

Twee verkozen raadsleden hebben besloten om hun mandaat niet op te nemen, het gaat om Annelies Breemersch die niet samen met papa Peter Breemersch mag zetelen en Thomas Dobbels. Er werd meteen ook een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter aangeduid en dat is Katelijne Vermeulen-Van Vlaenderen geworden. Zij neemt de plaats in van Kris Steen van Samen Voluit, die naar de oppositiebanken verhuist.

Gekend schepencollege

In het schepencollege zijn er heel wat vertrouwde gezichten terug te vinden. Burgemeester Wilfried Vandaele haalde de meeste voorkeursstemmen en kan zijn termijn verlengen. Hij krijgt de komende zes jaar het gezelschap van Rudi Cattrysse, Hilde Dhont, Hans Knudde, Peter Breemersch en Mathieu Delbarge in het schepencollege. Enkel Hans Knudde is volledig nieuw in het schepencollege. Mathieu Delbarge deelde in de vorige legislatuur zijn ambt met Hilde Dhont en Peter Breemersch keert na zes jaar afwezigheid terug.

Lijst Burgemeester haalde in principe genoeg zetels voor een absolute meerderheid, maar koos ervoor om toch Bewust kiezen mee in bad te nemen. In ruil kreeg kopman Peter Breemersch een schepenzetel. De ruime meerderheid zorgt voor een redelijk unieke situatie waarbij de gemeenteraad uit slechts twee oppositieraadsleden bestaat.

Voormalig schepen Marleen De Soete en Kris Steen beloven hun werk alvast goed te doen. “We zullen ons best doen en oppositie voeren. De mensen verwachten dat ook van ons. We moeten wat tegengewicht bieden en zaken in vraag stellen als dat nodig is. Het zal veel werk zijn, maar iemand moet dat doen”, zegt Kris Steen.

BCSD

Tijdens de zitting legde ook de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) de eed af. Het gaat om Xander Lema, Jan Vermast, Ayhan Yeter, Angelique Sanders, Griet Vannieuwenhuyze en Marleen De Soete. Opvallend is dat die laatste naast gemeenteraadslid ook in het bijzonder comité zal zetelen.

Er werd in de zitting slechts even verwezen naar de klacht die ingediend werd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, waardoor de zitting pas een maand later dan gepland kon doorgaan. “Ik ben blij dat we nu, ondanks de kleine vertraging, toch officieel van start kunnen gaan”, zei burgemeester Wilfried Vandaele. “Nu is het tijd om de focus te leggen op wat echt telt. We zullen nu een meerjarenplan opmaken voor de komende jaren.”

“We zullen het werk van de voorbije legislatuur daarbij uiteraard verder zetten. Ik denk maar aan de heraanleg van de Bredeweg en de uitbreiding van de ambachtelijke zone in Wenduine. We blijven ook voor een aantal uitdagingen staan. We worden geconfronteerd met een pensioengolf. Heel wat ambtenaren gaan op pensioen. We willen ook voortwerken aan de vernieuwing van onze wegen en riolering, de renovatie van onze gebouwen, zoals het gemeentehuis van Wenduine. We zullen ook alle beleidsdomeinen eens tegen het licht houden en bekijken wat beter kan. We kunnen er nu eindelijk aan beginnen.” (LB/Foto LB)