Nieuw bestuur Koksijde onderzoekt verschillende opties voor geplande heraanleg van Leopold II-laan

Tijdens de gemeenteraad vroeg raadslid Eddy Blomme (Samen N-VA) hoe het nieuwe bestuur de toekomst van de Leopold II-laan in Oostduinkerke ziet. Vorige zomer werd het openbaar onderzoek voor de heraanleg van deze belangrijke invalsweg nog stopgezet na protest.

Voor de Sint-Niklaaskerk wilde het vorige gemeentebestuur een groen plein aanleggen. Hierdoor zouden er van de huidige 90 parkeerplaatsen nog 52 overblijven. Ook zouden enkele ventwegen geschrapt worden. Maar die plannen werden op onbegrip onthaald door betrokken handelaars en omwonenden. Er werd onder andere een petitie gestart. Met succes, want het openbaar onderzoek werd stopgezet.

Raadslid Eddy Blomme (Samen N-VA) vroeg wat het standpunt is van het nieuwe bestuur over de heraanleg van de Leopold II-laan. “We wachten de inspraakronde met de inwoners af”, antwoordde partijgenoot en burgemeester Sander Loones.

“Onze belofte is dat er tot dan niets zal gebeuren. Wat we wel al doen, is plannen voorbereiden met verschillende opties. Het gaat om grote zaken, waaronder het aantal parkeerplaatsen. Wij gaan waarschijnlijk voorstellen om het Kerkplein te laten zoals het is. Ook zijn we aan het kijken om langs de Leopold II-laan zo veel mogelijk parkeerplaatsen te behouden.”

Bomen weg

De kaprijpe populieren ziet het bestuur liever verdwijnen. “Daarnaast waren de ventwegen in de plannen van het vorige bestuur geschrapt, maar we bekijken nu of we ze toch kunnen aanleggen. Voorts willen we ons ook buigen over het stuk van de Vrijheidstraat richting de verkeerslichten.”

(DM)